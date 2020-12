Comme le nom le suggère, ‘L’enquête’ raconte l’histoire d’une «enquête». Comme cela sonne, c’est comme indiqué sur l’écran. Au sens propre. Celle réalisée par Jens Mller, chef de la cellule homicide de la police de Copenhague, autour de ce que la presse locale a surnommé “l’affaire du sous-marin”. Et si vous ne savez pas de quoi il s’agit, tant mieux: vous pouvez toujours en profiter davantage.

En août 2017, la police de Copenhague a reçu un rapport sur la disparition d’un journaliste suédois du nom de Kim Wall. Le dernier connu d’elle est qu’elle est montée à bord d’un sous-marin artisanal avec l’intention d’interroger son constructeur et son propriétaire … ainsi commence “l’affaire du sous-marin”, commence ainsi ‘L’enquête’. Cela peut sembler familier, ils ont peut-être entendu parler de l’affaire.

A partir de ce moment, dès le premier instant, nous nous mettons dans la peau du précité Jens Mller et de son équipe, témoins privilégiés de son “enquête” dans ce qui serait une chronique détaillée d’un rapport de police qui nous est révélé ” en temps réel “: Nous voyons ce qu’ils voient, nous savons ce qu’ils savent. Étape par étape, jour après jour. Et surtout en même temps, ni avant ni après.

Du début à la fin: Et ce qui a été dit, si le cas réel dans lequel il s’inspire n’est rien de plus qu’un titre lointain et oublié, ils se sentiront encore plus intégrés à cette «enquête». La série est une chronique de ce processus, réaliste, sèche et dépourvue de presque tout média ou glamour sensationnel, télévision ou cinéma. Une critique froide et de contenu, même à la limite ennuyeuse et officielle.

Ce n’est certainement pas une histoire posée, construite ou racontée de manière émotionnelle ou émotionnelle, bien que cela ne signifie pas que cela nous empêche d’y répondre de manière émotionnelle, bien au contraire. Servir de lettre de motivation, en plus de votre pays d’origine, le Danemark, qu’il s’agit d’une création de Tobias Lindholm, réalisateur de «A War (A war)» ou scénariste de «The hunt».

Lindholm assume le contrôle total du scénario et de la mise en scène, démontrant qu’il maîtrise les deux domaines dans ce cas liés. Épargner en gestes et en mots, tout à fait dans la lignée du film de Thomas Vinterberg précité et sa précision lointaine mais chaleureuse presque documentaire, son charme audiovisuel élégant mais discret, son montage apparemment invisible et son temps froid comme le temps danois.

C’est une sorte de revers plus cérébral et nordique du récent ‘Mort à Salisbury’, dans lequel nous suivrons minute par minute le chercheur joué dans celui-là d’Anne-Marie Duff. Dans ce cas, c’est le toujours solvable Sren Malling que nous accompagnons, dans un voyage avec des échos vers le ‘Zodiaque’ par David Fincher: Celui avec l’anticlimatique monotone d’une enquête menée à feu doux.

Calme, calme et cette fraîcheur pour se concentrer uniquement sur les faits. Quelques croquis personnels du personnage de Malling, le protagoniste entouré de pions que l’on sent pourtant connaître à travers leur contribution à «l’enquête». Nous ne voyons même jamais Kim Wall, ni le constructeur de sous-marins: comme dans «Des» nous ne comptons que sur ce que les mots comptent. Et les restes.

Comme si Dennis Nilsen lui-même avait été garé de sa propre série.

Adele ce qui semble être le système juridique danois frustrant ou trop galant. ‘L’enquête’ C’est une production plus que remarquable dans laquelle, sur six épisodes, nous assistons à une poignée de chercheurs qui, loin des caméras de télévision ou de cinéma, agissent comme s’ils étaient dans le monde réel froid. Avec l’authenticité passionnante et ennuyeuse du monde réel froid et anticlimatique.

Par Juan Pairet Iglesias



@Wanchopex