El año pasado, la plataforma de streaming, Netflix, estrenó diversas películas que de inmediato fueron del agrado de todos los suscriptores, por lo que de inmediato se confirmaron sus secuelas, ahora han dado a conocer que ‘The Old Guard 2’ iniciaría sus grabaciones très vite.

Grâce à une nouvelle approche du genre des super-héros et à la performance de Charlize Theron, le film d’action à haut concept est devenu l’un des plus réussis du réseau., avec 78 millions de téléspectateurs au cours de ses quatre premières semaines.

Vous pouvez imaginer qu’une suite serait un fait, mais étonnamment, Netflix n’a rien confirmé d’officiel dans les mois qui ont suivi son arrivée.

Cependant, l’année dernière, la rumeur disait qu’une suite était en développement et, selon The Illuminerdi, «The Old Guard 2» commencerait le tournage très bientôt.

Pour le moment, Le point de vente n’a aucune nouvelle sur la distribution et l’équipe, mais note que toutes les principales stars de la dernière fois seront probablement de retour, On s’attend également à ce que Gina Prince-Bythewood retourne à la présidence du directeur.

«La vieille garde» présente Charlize Theron, Matthias Schoenaerts, Marwan Kenzari et Luca Marinell comme quatre immortels dotés de super pouvoirs qui ont protégé la Terre à travers l’histoire.

À la fin du film, Booker de Schoenaerts avait été banni du groupe, mais dans la scène finale, il découvre que son allié disparu Quynh, joué par Van Veronica Ngo, est revenu, après avoir été emprisonné pendant des siècles.

Cela ramènera sans aucun doute Booker à la garde, et la question du passé et la véritable loyauté de Quynh seront probablement un point majeur de l’intrigue dans la suite.

Le premier film était basé sur la série de bandes dessinées du même nom de Greg Rucka et Leandro Fernández, et sa suite, il y a donc certainement du matériel source sur lequel les cinéastes peuvent s’appuyer.

Par conséquent, «The Old Guard 2» semble la chose la plus naturelle, et l’annonce officielle de Netflix sera bientôt publiée.