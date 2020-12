Pour Isaac Cherem, ton film Lionne il est décrit par le mot «courage». Le scénario, qu’il a écrit avec la collaboration de son protagoniste, Naian González Norvind, a en son centre l’émancipation; la rupture d’oser regarder ce qui est de l’autre côté des limites de notre monde.

Le film suit Ariela, une jeune femme juive avec une famille très traditionnelle qui tombe amoureuse d’Iván (Christian Vazquez), un jeune non juif (un goy). Sa relation, à laquelle sa famille et les autres membres de sa communauté s’opposent, doit composer avec les règles qui soutiennent le monde dans lequel elle a grandi et qui lui font même affronter les conséquences de l’exil. Ariela se rend alors compte de la nécessité de subvenir à ses propres besoins, à la fois matériellement et émotionnellement.

L’anecdote, qui puise dans le passé du réalisateur, se construit autour du processus de se faire face:

“Il a fallu beaucoup de courage pour devenir indépendant, c’était un processus difficile à lâcher prise”, a déclaré le réalisateur dans une interview pour Cinéma PREMIERE. En un sens, Ariela est le reflet de Cherem lui-même, du moment où il a décidé de se frayer un chemin en dehors des références qu’il connaissait dans la communauté juive: «Je parle de ma famille, des juifs syriens à la culture extrêmement enracinée».

L’étincelle initiale de Lionne c’était le désir de filmer une plainte; Abordez certaines fermetures et préjugés au sein de votre communauté. C’était à lui de suivre sa curiosité, même si cela signifiait décevoir ou désobéir. «Quand j’ai commencé à connaître le monde en dehors de la bulle dans laquelle je vivais, j’ai ressenti beaucoup de colère envers mon éducation et mon éducation; J’ai pensé: j’ai 23 ans, pourquoi personne ne m’a dit ça avant? Puis j’ai réalisé qu’ils ne l’avaient pas fait parce qu’ils ne le connaissaient pas non plus. ”

La prise de conscience que le cinéaste a mise dans son processus de création l’a conduit à une découverte: cette histoire parlait aussi de maturation. L’actrice Naian Gonzalez Il a beaucoup contribué à cet égard, une fois intégré dans le processus de réécriture du scénario, en travaillant sur un premier traitement d’Isaac. La question de l’amour-propre est alors apparue dans le récit: «Elle l’a évoqué parce que c’est quelque chose qu’elle a compris depuis bien plus longtemps que moi, venant d’une famille plus libérale», dit Cherem. “Les ruptures qu’il a vécues lui ont fait comprendre qu’il faut se concentrer sur soi.”

Cette appropriation du personnage d’Ariela a valu à l’actrice le prix de la meilleure actrice au Festival international du film de Morelia en 2018. «J’ai apporté la vision empirique d’une femme racontant l’histoire d’une femme», raconte Naian. année, il a également volé les projecteurs pour son rôle principal dans le film nouvelle commande. »C’était super amusant de mettre tant de nos vies personnelles dans le film, même si quand il a été montré à Morelia, je me suis senti très exposé. Une œuvre expose les limites mentales et émotionnelles de la personne qui la fait, jusqu’où sa vision du monde atteint ».

Naian admet également que l’exil auquel Ariela fait face pour aimer quelqu’un qu’elle ne devrait pas être est quelque chose qui a rendu difficile pour elle de se connecter émotionnellement au début; cependant, il l’a plus tard perçu comme une expérience forte.

«C’est le sentiment que l’amour que votre famille a pour vous n’est pas inconditionnel, qu’il est soumis à votre adaptation à ce qu’ils veulent. Elle se rend compte qu’elle n’a qu’elle-même et qu’elle doit agir en conséquence. »

Contre les règles de l’industrie

Le chemin de Leona vers l’écran n’a pas été facile. Sa première date de sortie était octobre 2019. Le retard, en plus de la pandémie COVID-19, fait partie de la difficulté pour le cinéma mexicain de trouver des espaces (sur le calendrier et dans les salles), où il ne rivalise pas avec autant de superproductions et ne vous perdez pas en chemin.

«Je n’avais pas d’autre choix que de mettre de l’argent dans mon sac et d’aller livrer personnellement mon film (avec son affiche respective) à chaque responsable de chaque complexe de la ville. C’était comme le livrer directement au public, à un moment qui est idéal pour moi, car le cycle est accompli: il est sorti, pour ceux qui veulent le voir ».

En outre, il s’est occupé des efforts de censure en créant des troubles au sein de la communauté religieuse; au Festival international du film juif, les organisateurs ont décidé de ne pas le montrer par peur de perdre des sponsors. Dans d’autres endroits, ils lui ont même demandé de couper les scènes sexuelles. Dans le même temps, il a également rencontré des commentaires suspects à l’égard de la communauté juive, en raison du portrait suffocant qu’il présente de leurs coutumes et de leurs idées. Mais au-delà de reconnaître que toute opinion discriminatoire découle de l’ignorance et des préjugés, le cinéaste considère que le schisme entre la culture mexicaine et juive est le produit de la force de leurs rituels et coutumes. Selon Naian, l’une des intentions du film est de faire exploser, précisément, un intérêt mutuel entre les deux.

Avec Leona, les deux aspirent à livrer un film qui se situe au milieu de la dynamique «polarisée» du cinéma mexicain contemporain, qui semble marqué par des comédies légères (souvent classistes ou misogynes), à un extrême, et par le cinéma en circuit culturel: «Il existe une dualité qui peut commencer à se diversifier dans les genres. Il faut allier présence, qualité et public. Il est de la responsabilité des créateurs de faire ce matériau qui fixe bien, qui rapproche ce «cinéma moyen» du public. Il y aura donc de plus en plus de gens qui l’aimeront ».

Leona arrive enfin sur les panneaux d’affichage ce 17 décembre. L’histoire d’Ariela et comment elle a commencé son voyage a beaucoup d’émotions; comme il ne peut y en avoir que dans le portrait de quelqu’un qui a le courage d’embrasser l’incertitude de l’avenir.

Carlos Carrizales