Le cinéma a été l’un des médias les plus touchés par la pandémie de Coronavirus, si le septième art était en net déclin avant la poussée des plateformes de télévision, cette pandémie a été un coup dur qui a conduit de nombreux studios à sortir leur des films directement sur ces mêmes plates-formes, sans passer d’abord au grand écran. De nombreux réalisateurs n’abandonnent toujours pas et veulent nous rappeler qu’il y a peu d’expériences plus agréables que de s’enfermer dans une pièce sombre pour profiter d’un bon film sur écran géant. Ce sont 10 des plus attendus en 2021.

Nomadland (21 février)

Si les Oscars avaient lieu demain (ils ne le font pas, cette année il faudra attendre le 25 avril 2021), ‘Nomadland’ serait le grand favori pour remporter les principaux prix, film, réalisation (réalisatrice sino-américaine Chloé Zao) et actrice principale (Frances McDormand). Il n’a manqué dans aucune liste des meilleurs de l’année pour ceux qui ont déjà eu le privilège de le voir et il est précédé du Lion d’or au dernier Festival du film de Venise, ainsi que du Prix du public au Festival du film de Toronto.

Pas le temps de mourir (avril)

Le dernier film de Daniel Craig donnant vie à l’espion le plus célèbre de tous les temps a été l’un de ceux touchés par les retards du COVID-19. Enfin, s’il n’y a pas de nouveau fléau mondial, il semble que nous puissions voir Craig dire au revoir à Bond, James Bond, en avril de cette année, avec Rami Malek, lauréat d’un Oscar, donner vie au méchant et à l’espagnol Ana de Armas en tant que nouvelle Bond girl.

Dernière nuit à Soho (23 avril)

Je dois admettre que j’ai un vrai faible pour Edgar Wright, ‘Shaun of the Dead’ (je refuse de l’appeler ‘Zombies party’), ‘Scott Pilgrim against the world’, ‘Welcome to the end of the world’ et même le gentil ‘Baby Driver “ sont plus que suffisantes de raisons d’attendre avec impatience son nouvel emploi, mais s’il met également en vedette l’une des jeunes actrices les plus prometteuses, Anya Taylor-Joy, qui a triomphé en 2020 avec ‘Lady’s Gambit’ et ‘Emma’, alors la date du 23 avril doit être marquée en rouge sur le calendrier.

Black Widow (7 mai)

Beaucoup des espoirs des studios de restaurer des salles bondées reposent sur la franchise la plus réussie de ces dernières années, la série Avengers de Marvel. Début mai arrive le film qui fait définitivement du personnage joué par Scarlett Johansson le protagoniste. A ses côtés aura un casting comprenant Florence Pugh, David Harbour, William Hurt, Ray Winstone et Rachel Weisz.

Cruella (mai)

Emma Stone a pour objectif de jouer mal, dans ce film qui nous racontera les débuts de l’un des méchants les plus connus de Disney. Avec Emma Thompson, Paul Walter Hauser et Mark Strong au casting, ce nouvel exemple du manque de risque des grands studios lorsqu’il s’agit de chercher de nouvelles idées, est l’un des gros paris pour casser le box-office en 2021.

Luca (18 juin)

Le nouveau film Pixar s’ouvre le 18 juin. Avez-vous besoin de plus de raisons pour aller le voir autre que “nouveau film Pixar”?

Space Jam: A New Legacy (16 juillet)

LeBron James prend le témoin de Michael Jordan lorsqu’il s’agit de rencontrer Bugs Bunny et d’autres «Looney Tunes» dans ce film pour lequel Warner mise beaucoup. On sait peu de choses sur elle, au-delà du fait que Don Cheadle jouera l’un des méchants, qui est dirigé par Malcolm D. Lee et que LeBron sera accompagné de quelques autres stars de la NBA, on dit que parmi eux se trouvera Damian Lillard, Klay Thompson et son coéquipier des Los Angeles Lakers Anthony Davis.

Dune (1er octobre)

Un autre film qui a subi toutes sortes de retards est le remake du roman de Frank Herbert, «Dune». Avec Denis Villeneuve à la barre et un casting spectaculaire parmi lesquels Timothée Chalamet, Javier Bardem, Oscar Isaac, Rebecca Ferguson, Josh Brolin, Stellan Skarsgård, Dave Bautista, Stephen McKinley Henderson, Zendaya, David Dastmalchian, Chen Chang, Charlotte Rampling ou Jason Momoa, ce film est peut-être le film le plus attendu de l’année.

Le dernier duel (15 octobre)

Ridley Scott revient sur le thème avec lequel il est sorti en tant que réalisateur, si dans ‘Les Duellistes’ il a adapté avec succès une œuvre de Joseph Conrad maintenant il en fait de même avec un livre d’Eric Jager qui traite du dernier duel juridique en France. Écrit et mettant en vedette des amis Matt Damon et Ben Affleck, le film compte comme l’attraction principale de son casting avec la participation d’Adam Driver, donnant vie à l’un des duellistes, et Jodie Comer.

Matrix 4 (décembre)

Après avoir longtemps nié qu’il y aurait une nouvelle suite de “ Matrix ”, Lana Wachowski, cette fois sans Lilly, ira dans les coulisses pour ramener de nombreux personnages originaux, tels que Neo ou Trinity, dans un film qui attirera la nostalgie, le seul sentiment sur lequel les grands studios semblent miser, toujours prêts à lancer des suites, des préquels, des remakes et plus, plutôt que d’opter pour quelque chose d’original et de nouveau.