Le Marvel Cinematic Universe (MCU) aux nouveaux cinéastes qui promettent de traduire leur vision à cette saga, l’un d’eux est Chloé Zhao, la réalisatrice du live-action Los Eternos (nom en espagnol) et pour découvrir comment le réalisateur de «Eternals» aux studios Marvel, elle a raconté son histoire elle-même.

On sait que la soi-disant maison des idées développe d’abord les concepts que le film aura, aussi l’intrigue et parfois le scénario, plus tard ils commencent la recherche d’un réalisateur qui est couplé à ces projets, comme cela s’est produit avec James Gunn dans ‘Guardians of La galaxie ‘.

Cependant, le cas de Zhao était différent car elle se tournait vers Marvel pour faire le live-action de “ Eternals ”, puisque la cinéaste a jeté son dévolu sur cette production spécifique, comme elle l’a annoncé dans une interview avec Variety:

“Je suis fan du MCU depuis une dizaine d’années. J’ai donc dit que je voulais faire un film Marvel et j’ai proposé le bon projet. Je voulais juste travailler avec cette équipe. Encore une fois, je reviens à la construction du monde. C’est mon truc. Mon préféré. Il y a un monde qui est si riche. Je voulais y entrer et voir ce que je peux faire. C’est la même chose que vous dites. Puis-je l’essayer tout en restant fidèle à son essence? C’est excitant. “

Cela révèle comment le réalisateur de ‘Eternals’ est venu aux studios Marvel, mais ces désirs de participer au MCU donneront-ils un bon résultat au film? Il faudra attendre le 5 novembre 2021, sa première date qui a été retardée d’un an, grâce à la pandémie de coronavirus.