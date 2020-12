Bloomberg

L’Europe évaluera lundi le vaccin anti-covid de Pfizer-BioNTech

(Bloomberg) – Les régulateurs européens évalueront le vaccin COVID-19 développé par Pfizer Inc. et BioNTech SE la semaine prochaine; C'est plus tôt que prévu, au milieu de la pression croissante à travers le continent pour accélérer l'approbation du traitement. Un comité de l'Agence européenne des médicaments (EMA) se réunira lundi pour discuter du vaccin après avoir reçu de nouvelles données des développeurs, a déclaré mardi le régulateur des médicaments dans un communiqué. Une fois la recommandation formulée, la Commission européenne devrait se prononcer dans quelques jours sur l'autorisation du vaccin. Les dirigeants allemands, italiens et polonais, entre autres pays, ont poussé le régulateur de l'Union européenne à accélérer la procédure. examen alors que le Royaume-Uni et les États-Unis commencent leurs campagnes de vaccination à haut risque. Bien que la date d'approbation soit avancée, les vaccins commenceront toujours à être administrés dans l'UE des semaines plus tard qu'au Royaume-Uni, ce qui est devenu une source de frustration puisque ce sont des chercheurs allemands qui ont développé le traitement Pfizer-BioNTech et Le gouvernement du pays a fourni des fonds. Certaines doses de vaccins sont en cours de fabrication en Belgique et la production commencera également en Allemagne à partir de l'année prochaine. L'annonce signifie que les premiers résidents de l'UE seront probablement vaccinés avant la fin de l'année, a écrit dans un tweet la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen. À un tournant de la lutte contre le COVID-19, Pfizer a reçu la semaine dernière une autorisation d'urgence des États-Unis, à la suite de décisions prises au Royaume-Uni et au Canada. Ces mesures ont ouvert la voie à des campagnes sans précédent pour protéger les gens d'un agent pathogène qui a coûté la vie à plus de 1,6 million de personnes dans le monde. Réunion précédente L'EMA avait précédemment déclaré que son comité des médicaments à usage Human (CHMP) se réunirait avant le 29 décembre pour faire une recommandation sur la demande, et cette approbation pourrait être délivrée quelques jours plus tard. Mais les autorités allemandes ont déclaré mardi qu'elles étaient optimistes que l'EMA puisse prendre une décision avant le 23 décembre. Le pays entend commencer sa mise en œuvre avant la fin de l'année. Le comité conclura son évaluation «dès que possible et seulement lorsque les données sur la qualité, l'innocuité et l'efficacité du vaccin seront suffisamment solides et complètes pour déterminer si les bénéfices de le vaccin l'emporte sur ses risques », lit-on dans le communiqué. Contrairement aux États-Unis et au Royaume-Uni, qui ont effectué des autorisations d'urgence, l'EMA examinera le vaccin pour une autorisation de mise sur le marché conditionnelle, ce qui, selon le Autorités européennes, il ne s'agit peut-être pas d'une comparaison de pommes à pommes. Ce processus nécessite "un niveau de preuve plus élevé", a déclaré la direction générale de la santé et de la sécurité alimentaire de la Commission européenne dans un tweet. La réunion prévue le 29 décembre se tiendra si nécessaire, selon l'agence, l'équivalent européen de "Chaque semaine compte", a déclaré vendredi le Premier ministre polonais Mateusz Morawiecki aux journalistes à Bruxelles. "Chaque semaine implique d'énormes pertes humaines, de nouvelles infections et d'énormes pertes pour l'économie."