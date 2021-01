La société londonienne s’est réveillée ce matin pour un petit-déjeuner servi sur de l’argenterie et préparé par le personnel de service, ainsi qu’une nouvelle brochure passionnante de Lady Whistledown. Bien que la saison des danses et des événements de société soit terminée, le mystérieux informateur de secrets et de chuchotements a révélé que Netflix produirait une deuxième saison de The Bridgertons.

Bien que pour beaucoup, cela ne soit pas une surprise inattendue, la réalité est que de nombreux fans et téléspectateurs de la première saison avaient déjà organisé les collations sucrées et le service à thé en prévision des nouveaux carillons que Lady Whistledown doit raconter. Grâce à une lettre fictive (via) écrite par l’auteur de la notification susmentionnée, même les détails de ce que la deuxième saison contiendra ont été révélés.

Les Bridgertons racontent l’histoire de la société londonienne pendant la régence. Il se concentre principalement sur les conversations sur les nouveaux couples, les couples mariés et les jeunes femmes en âge de se marier. Les protagonistes sont la famille Bridgerton de sept frères, et Daphné, l’aînée des filles, était le protagoniste absolu de la première saison.

Cependant, Whistledown rapporte que la deuxième saison de The Bridgertons concentrera le fil central de l’intrigue sur Anthony, l’aîné des fils. Il semble que l’héritier de la famille abandonnera son stade de libertin et de casanova, pour prendre la responsabilité de sa famille et obtenir une épouse respectable de la société.

La série est créée et adaptée par Chris Van Dusen, et Shonda Rhimes est la productrice à l’origine de la création de cette nouvelle série formée par sa propre société en accord avec Netflix. Il s’agit de la première production issue du contrat entre Rhimes et la plateforme de streaming pour la création de divers contenus originaux.

The Bridgertons est basé sur les romans écrits par Julia Quinn. Au total il y en a sept et chacun traite des conflits de chacun des enfants de la famille qui donne son nom à la série. Ils ont été publiés de 2000 à 2013, il y a donc maintenant de nombreux fans à travers le monde qui attendent de voir les histoires faites à l’écran.

L’ensemble de la production et du casting de la première saison sera de retour sur le plateau au printemps 2021. Nous ne pouvons que supposer que la série fera ses débuts jusqu’en 2022 ou avec un peu de chance et de hâte plus tard cette année. .

Cependant, si nous avions l’intention d’en apprendre beaucoup plus sur la prochaine saison sociale d’Anthony Bridgerton, Lady Whistledown a gentiment signalé que «je ne suis pas disposé à rapporter plus de détails pour le moment. La patience, après tout, est une vertu.

bridgerton série bridgerton netflix netflix shonda rhimes



Luis Angel H Mora Ma lettre de Poudlard n’est jamais arrivée, alors j’ai concentré ma vie sur le cinéma. J’aime écrire, Harry Potter, Doctor Who et les soirées où je suis astrologue. John Williams et The Killers musicalisent le drame de ma vie.