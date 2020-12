Le chien est le meilleur ami de l’homme, mais en plus d’être une excellente compagnie, ont contribué à faire des découvertes scientifiques sans précédent.

Lisez cette liste des chiens les plus célèbres de la science. Vous ne serez pas déçu d’apprendre tout ce que nous avons réalisé grâce à eux. Nous leur devons beaucoup. Saviez-vous que sans eux, le diabète n’aurait pas pu être contrôlé? Ou qu’un filet était la clé de l’existence du téléphone tel que nous le connaissons? C’est un hommage à tous ces amis à quatre pattes qui ont servi de piliers dans l’avancement de l’humanité.

Robot

En France, il y a les célèbres grottes de Lascaux, qui abritent un grand nombre de peintures préhistoriques qui sont les premiers exemples d’art réalisés par l’homme.

Selon de nombreuses versions, ces œuvres ne seraient pas aussi connues sans ce petit chien nommé Robot. Il s’avère que si le chien n’avait pas glissé dans un trou qui menait aux grottes en passant avec son propriétaire en 1940, les plus de 600 images aussi importantes seraient toujours dans le noir.

Laika

Un autre des chiens les plus célèbres de la science. Laika a été le premier canon à atteindre l’espace lorsque les Soviétiques l’ont lancée dans la capsule spatiale Spoutnik-2. L’ami sympathique a subi un triste sort, mais son héritage continue d’inspirer la course aux étoiles.

Strelka et Belka

Laika n’a malheureusement pas survécu, mais son sacrifice a servi à prouver que les Soviétiques pouvaient envoyer des êtres vivants dans l’espace. C’est pourquoi, en 1960, Sputnik-5 a été lancé avec un équipage composé d’un lapin, de souris, de rats et de ces deux chiots.

Heureusement, les amis sont revenus sains et saufs, ils n’ont montré aucune affectation du voyage et ils ont même eu des descendants. Il est à noter que le fait qu’ils soient revenus en bonne santé a servi à assurer le voyage de l’astronaute russe Youri Gagarine.

Difficulté

Cet adorable Terrier, propriété d’Alexander Graham Bell, a aidé le scientifique à développer sa première “machine parlante” (le précurseur du téléphone). Avec l’aide de son père, Bell a entraîné Trouve à serrer la mâchoire chaque fois qu’il aboyait, de sorte que les sons qu’il émettait soient confondus avec une voix humaine.

Avec beaucoup de travail, le chien a pu aboyer quelque chose comme les mots “Comment vas-tu, grand-mère?” (Comment vas-tu, grand-mère?). L’expérience a évidemment fonctionné.

Marjorie

L’insuline a été découverte par les étudiants en médecine Frederick Banting et Charles Best en 1921. Malheureusement, pour tester la substance, ils ont dû l’injecter à de nombreux animaux, qui ne pouvaient pas supporter les doses et avaient leur pancréas enlevé, développant finalement un diabète précoce.

Le cas de Marjorie se démarque car elle est la seule chienne à avoir survécu plus de deux mois… même avec des injections quotidiennes! Une aide précieuse pour le traitement du diabète.

Chasseur

Il est considéré comme le chien le plus intelligent du monde, car, en 15 ans de vie, il a réussi à apprendre et à identifier 1022 noms propres. Ainsi, il a été prouvé que c’était l’être vivant non humain avec la meilleure mémoire à long terme.

Malheureusement, ce mignon Border Collie est décédé l’année dernière.

Aller

Il est célèbre car, grâce à un long voyage, il a réussi à sauver la vie de nombreuses personnes. En 1925, une épidémie de diphtérie a attaqué la ville de Nome, mettant en danger la vie de ses habitants. Pour l’empêcher de vieillir, plusieurs groupes de 20 chiens ont dû voyager, guidés par leurs propriétaires, dans différentes régions de l’Alaska pour passer le seul remède disponible et le ramener en ville. Le Togo, bien que faible, a réussi à courir tout le trajet.

Balto

Balto était présent dans la même course que le Togo, mais n’a couru que le dernier quart de la course. Pourtant, il est l’un des chiens les plus célèbres de la science et on se souvient souvent de son exploit, car il est arrivé dans le dernier groupe avec les médicaments.

Il y a aussi un de ses films, sorti en 1995.

