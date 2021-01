Hasta ahora sólo existen docuseries de equipos de futbol extranjeros, tenemos series enfocadas en el Barcelona, Real Madrid, Juventus, Sunderland o Boca Juniors, pero no se había realizado ninguna serie documental enfocada en algún equipo de la Liga de Futbol de México… hasta ahora Quoi Vidéo Amazon Prime annoncé qu’ils auront Les Chivas de Guadalajara en tant qu’équipe principale de sa première série sportive.

En raison du petit communiqué de presse envoyé par Prime Video, la série documentaire limitée que Las Chivas del Guadalajara aura ne se concentrera pas sur l’histoire du club légendaire et gagnant:

«La série limitée suit le club de football légendaire et les défis auxquels ils ont été confrontés lors de la dernière saison, directement impactés par le pandémie mondiale de COVID-19.«

D’une part, il sera intéressant d’observer comment un club de la taille de Las Chivas a affronté le problème de la pandémie en 2020, tant chez les joueurs qu’avec les managers. Cependant, il pourrait également être en deçà de l’héritage historique qui existe dans l’une des équipes les plus populaires du Mexique.

Las Chivas del Guadalajara a été fondée le 8 mai 1906 par le Belge Edgar Everaert sous le nom de Club de football de l’Union, mais deux ans plus tard, elle devint connue comme la ville où elle s’installerait: Guadalajara.

Pour le moment, plus de détails sont inconnus sur le nombre d’épisodes que la série documentaire de Las Chivas de Guadalajara aura ainsi que sa date de sortie. Qui sera la deuxième équipe à vouloir diffuser ses docu-séries?

