Kristen Anderson-Lopez et Robert Lopez, les compositeurs de la suite des sœurs Arendelle, ont parlé du film et ont assuré que «Frozen 2» est devenu plus pertinent dans la pandémie.

La suite, qui a été créée à la fin de l’année dernière, élargi sur l’histoire établie dans “ Frozen ” de 2013 et ramené la magie de l’original grâce à ses excellentes chansons et le retour des protagonistes Elsa, Anna, Kristoff et Olaf.

Cependant, «Frozen 2» a également plongé un peu plus dans la mythologie du premier film en explorant l’origine des pouvoirs d’Elsa et le décès de ses parents.

Bien qu’il n’y avait aucun moyen de le savoir à l’époque, “ Frozen 2 ” a fini par être l’un des derniers grands films à sortir avant que la pandémie de coronavirus ne frappe les États-Unis.

En mars, vers le début de l’épidémie, Disney a utilisé le film comme un moyen d’encourager les personnes touchées par le coronavirus, la société a envoyé le film sur Disney + trois mois plus tôt que prévu et avec un préavis de quelques jours seulement.

Lors d’un épisode récent du podcast “ Inside Frozen 2 ” d’ABC Audio, Anderson-Lopez et Lopez ont revu le film un an après sa sortie, et les compositeurs ont expliqué comment “ Frozen 2 ” est devenu plus pertinent dans la pandémie.

López a qualifié le changement de “force principale” de “Frozen 2”, expliquant “Je crois que les thèmes qu’ils abordent sont applicables à une société qui subit peut-être le plus grand changement que la société ait connu en cent ans.”

Pendant, Anderson-Lopez a parlé des excellentes chansons de ‘Frozen 2’, ‘Show Yourself’ et ‘Into the Unknown’.

«Nous nous montrons en ces temps d’adversité, la force que nous ne pensions pas avoir. Dans le cas de ma fille de 15 ans, la force de faire tout cet apprentissage virtuel et de trouver un moyen de garder ses amis », a déclaré le compositeur.

Le lien avec «Into the Unknown» est particulièrement clair, car la pandémie était certainement une «inconnue» avant cette année. En plus d’être lié à la pandémie et à d’autres événements de cette année, «Frozen 2» a fourni de nombreuses distractions réconfortantes à un moment difficile.