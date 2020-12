Il ne fait aucun doute que l’année en cours est celle que la plupart des pays du monde veulent oublier, et c’est une idée que les créateurs de “ Black Mirror ”, Charlie Brooker et Annabel Jones, sont d’accord, comme on peut le voir dans la bande-annonce de “ Death to 2020 ”.

Netflix a annoncé que la production est “l’événement de comédie cathartique que vous n’oublierez jamais”, et pour cela, il a un casting vraiment mémorable.

La comédie mettra en vedette des talents bien connus allant de Samuel L. Jackson et Hugh Grant à Lisa Kudrow., Kumail Nanjiani, Tracey Ullman, Samson Kayo, Leslie Jones, Diane Morgan, Cristin Milioti et Joe Keery, entre autres.

En plus de la bande-annonce de «Death to 2020», vous pouvez lire le synopsis, qui déclare que «2020: Un an donc [insertar adjetivo de elección aquí], que même les créateurs de «Black Mirror» n’ont pas pu l’inventer … mais cela ne veut pas dire qu’ils n’ont rien à ajouter.

“Death to 2020” est un événement comique qui raconte l’histoire de la terrible année qui était, et est peut-être encore, dans un documentaire fictif qui entrelace certaines des voix les plus célèbres du monde avec des images de la vie réelle de les 12 derniers mois », conclut le synopsis.

Hugh Grant a évoqué le projet Netflix dans une interview dans laquelle il a déclaré qu’il incarnerait un historien, dans une perruque de fantaisie, qui dirait à quel point 2020 a été misérable.

Quant à Brooker et Jones, le duo ‘Black Mirror’ est devenu l’un des titres les plus importants de Netflix. L’émission britannique a commencé à diffuser sur Netflix en 2016 et a lancé sa cinquième saison en trois épisodes en 2019.

Booker a déclaré dans une interview en mai 2020 que l’état du monde réel était trop sombre pour une sixième saison de “ Black Mirror ” et a noté que s’il pensait qu’il n’y avait pas d’estomac pour «des histoires sur des sociétés en ruine», il était impatient de revoir son «ensemble de compétences comiques» et de rire.

La date de sortie de “ Death to 2020 ” est le 27 décembre.