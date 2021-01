À présent, il est prudent de dire que Les Simpsons prédisent, sans presque aucune erreur, une bonne partie des événements qui se produisent dans la société moderne. Les créateurs attribuent cela au fait que «l’art imite la vie», mais y a-t-il quelque chose de plus surnaturel derrière? Nous voulons croire non, mais la vérité est que, ces derniers mois (2020 et début 2021), le nombre de réflexes – vraisemblablement involontaires – a été élevé, avec plusieurs parallèles entre la fiction animée et la réalité.

Sans plus tarder, nous présentons les prédictions les plus récentes des Simpsons.

La tenue de Kamala Harris et Lisa Simpson

Ils l’ont fait à nouveau! Cette fois, la coïncidence est survenue lorsque Harris a pris ses fonctions de vice-président des États-Unis. Lors de la cérémonie d’inauguration de la nouvelle administration, l’exécutif portait une veste violette avec un collier de perles et dans l’épisode intitulé “Bart to the Future” Lisa devient présidente et est vue portant pratiquement la même tenue. Il souligne également que dans le chapitre, il dit qu’il corrigera une crise économique déclenchée par l’ancien président Donald Trump.

Tom Hanks parle du gouvernement

Une autre des prédictions récentes des Simpsons. L’acteur de Forrest Gump a récemment fait la une d’un événement virtuel célébrant l’arrivée du duo Biden-Harris à la Maison Blanche. Dans le film de famille jaune, Hanks avait déjà abordé les affaires gouvernementales, en disant ce qui suit (via): «Bonjour. Je suis Tom Hanks. Le gouvernement des États-Unis a perdu sa crédibilité, il emprunte donc une partie de la mienne », et finit finalement par:« Si vous allez choisir un gouvernement de confiance, pourquoi pas celui-ci? .

Achat de Fox par Disney

Il semble que les scénaristes de la série se déroulant à Springfield boivent quelque chose qui leur permet de bien faire beaucoup de choses, car dans l’épisode “When You Wish Upon a Star”, saison 10, un signe de 20th Century Fox est affiché qui en dessous indique “Une division de The Walt Disney Company”.

Un virus du continent asiatique

Dans l’épisode “Marge in chains”, à partir de la saison quatre, il est rapporté qu’un virus est arrivé à Springfield en provenance d’Asie, proprement appelé Osaka Flu. Quand la nouvelle de leur existence est donnée, les habitants entrent dans une crise de panique.

Guêpes tueuses

Dans la dépression nerveuse susmentionnée, un citoyen casse accidentellement une boîte contenant des «guêpes tueuses», libérant ces insectes, qui attaquent les pauvres humains avec leur venin. Fait intéressant, en mai 2020, plusieurs guêpes géantes ont été aperçues dans diverses régions des États-Unis.

Le scandale du maire du Texas

Le maire Diamond a semblé trop effronté lorsque, dans le même épisode, il a déclaré qu’il ne quitterait pas Spriengfield à cause de la pandémie, seulement pour révéler qu’il était parti en vacances aux Bahamas et qu’il avait créé un fonds pour faire semblant d’être toujours en ville. . Eh bien, quelque chose de similaire est arrivé à Steve Adler, maire du Texas, lorsqu’il a enregistré une vidéo demandant de respecter la quarantaine, mais en réalité, il était à Cabo San Lucas avec sa famille.

Agitation politique en janvier 2021

La suite des récentes prédictions des Simpsons est celle qui émerge de sa plus récente House of Horror, dans la saison 32. Intitulée Election Day of Horror, elle se concentre sur le scénario apocalyptique qui se produit quand Homer-comment pas- oublie de partir voter pour s’endormir, déclenchant ainsi une atmosphère de chaos à Springfield, qui passe par l’arrivée des Quatre Cavaliers de l’Apocalypse et de plusieurs machines robotiques, de type Terminator. D’accord, c’est un peu exagéré, mais cela vaut la peine d’être mentionné puisque, dans la série, cela se produit le 20 janvier 2021. Le plus proche, c’est quand le 6 de ce mois, les émeutes ont éclaté dans le Capitole.

