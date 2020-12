Le développeur CD Projekt Red s’est excusé pour les problèmes de Cyberpunk 2077. Tout indiquait que le jeu était prêt à ravir les joueurs du monde entier, mais dès que les premiers exemplaires ont été vendus, il n’a pas fallu longtemps avant que les premiers commentaires se manifestent.

Cyberpunk 2077 est bogué sur les consoles.

Bien qu’en général les réactions aient été mitigées, il y a un facteur qui est resté constant dans les commentaires: les nombreuses erreurs présentes dans la version pour consoles, plus précisément sur PlayStation 4 et Xbox One. Ainsi, la société de production n’a pas tardé à publier une déclaration à ce sujet (via):

«Tout d’abord, nous aimerions commencer par vous excuser de ne pas avoir testé le jeu de base sur les consoles de nouvelle génération avant sa sortie et par conséquent de ne pas vous permettre de prendre une décision plus éclairée concernant votre achat. Nous avons dû faire plus attention pour que cela fonctionne mieux sur PlayStation 4 et Xbox One.

Deuxièmement, nous corrigerons les bugs et les obstacles, améliorant ainsi l’expérience dans son ensemble. La première série de mises à jour vient de sortir et la suivante arrivera dans les 7 prochains jours. Attendez plus, car il y aura des améliorations fréquentes lorsque les nouveaux détails seront prêts. Après les vacances, nous continuerons à travailler – nous publierons deux excellents correctifs à commencer par le patch n ° 1 en janvier. Le patch # 2 suivra en février. Ensemble, ils devraient résoudre les problèmes les plus graves auxquels les joueurs sont confrontés sur les consoles de nouvelle génération. Nous vous informerons du contenu de chaque patch avant sa sortie. Ils ne donneront pas l’impression que le jeu fonctionne sur un PC haut de gamme ou une console de nouvelle génération, mais ils se sentiront plus proches de cette expérience qu’ils ne le sont actuellement.».

En plus de cela, il est frappant que le producteur ait offert des remboursements à tous ceux qui n’étaient pas satisfaits de leur achat, acceptant la possibilité qu’il y ait ceux qui ne seront pas prêts à attendre que toutes les améliorations soient publiées, même si elles le sont. ils se lancent rapidement. Pour rendre valide le retour de l’argent investi, il suffit de les contacter par email, disponible dans le tweet intégré ci-dessus:

«Enfin, nous aimons le fait que chaque fois que quelqu’un achète nos jeux, il est satisfait de son achat. Nous apprécierons de nous donner une chance, mais si vous n’aimez pas le jeu sur votre console et ne voulez pas attendre les améliorations, vous pouvez opter pour le remboursement de votre copie. Pour les copies achetées numériquement, veuillez utiliser le système de remboursement sur PSN ou Xbox, respectivement. Pour les versions en boîte, veuillez d’abord essayer d’obtenir un remboursement dans le magasin où vous avez acheté le jeu. “

Les réactions au gameplay ont été mitigées.

En plus des excuses pour les problèmes de Cyberpunk 2077, ce n’est pas la première fois que CD Projekt Red utilise de telles versions pour annoncer quelque chose à sa communauté de fans en attente. En octobre, ils ont mentionné qu’il y aurait un retard dans le lancement initial, prévu pour le 19 novembre, précisément pour que tout soit prêt.. Eh bien, tout ne s’est pas déroulé comme prévu. Ici vous pouvez voir ce qu’ils ont dit à cette occasion.

José Roberto Landaverde Cinéphile et mélomane. J’adore écrire, écouter, lire et commenter tout ce qui touche au septième art. Je pense que Fleetwood Mac est sous-estimé. Je suis fan de Rocky et de Back to the Future et évidemment un jour je monterai les “Philly Steps” et conduirai une DeLorean. Croyant fidèle que le cinéma est la meilleure machine de téléportation, et aussi que sur grand écran nous pouvons tous nous voir représentés.