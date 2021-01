‘Wonder Woman 1984’ enfin il a atteint les théâtres des États-Unis et la plate-forme de streaming HBO Max et a eu une collection, au contraire, il n’a pas fini d’attirer le public et les critiques, il a même été considéré comme l’un des pires films de DC Extended Universe Et malgré les critiques, le troisième opus a déjà été confirmé, mais apparemment l’histoire aura un changement radical alors que les managers demandent que «WW3» soit comme «Aquaman».

LE DCEU semble avoir commencé à renaître après la faible acceptation de ‘Suicide Squad ‘et’ Justice Legue ‘, trouver un bon crochet dans les films en solo comme “Aquaman”, “Wonder Woman” ou “Shazam!”, qui ont été bien accueillis, mais semblent avoir pris du recul avec «Wonder Woman 1984».

Malgré le fait que ce deuxième opus n’ait pas fini de plaire au public, il a déjà été confirmé qu’un film sera travaillé là où l’haltère de Gal Gadot et Patty Jenkins, mais selon les informations de Daniel Richtman, les managers Ils demandent que ‘WW3’ soit comme ‘Aquaman’, pour reproduire le succès de ce film en étant un film fantastique avec plus d’action et des touches d’humour, et même avec des accents romantiques.

Jusqu’à présent, on sait peu de choses sur le troisième opus, mais apparemment les réalisateurs de Warner et DC ont déjà parlé avec Patty Jenkins pour parler de la réception divisée du film, ce qui a fait beaucoup de bruit sur les réseaux sociaux, comme les fans l’ont fait. avaient des opinions mitigées, ils ont même souligné que ‘Wonder Woman 1984’ promeut les abus et le racisme, quelque chose qui n’est pas passé inaperçu par les gestionnaires et ils essaieront de s’améliorer pour la troisième tranche.