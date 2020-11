Lorsque Netflix a annoncé il y a deux ans qu’il annulerait la série Daredevil, il est également apparu que pendant deux ans, les droits du personnage resteraient avec la société de streaming et qu’il serait difficile pour Marvel ou Disney de les utiliser. Enfin le 29 novembre, ils sont revenus à la maison des idées et de Mickey Mouse, donc il y a beaucoup de fans qui sont convaincus que la série sera enfin sauvée.

Au cas où vous ne vous en souviendriez pas, Netflix et Marvel ont conclu un accord qui comprenait la création d’un univers pour cinq personnages et six séries: Daredevil, Jessica Jones, Iron Fist, Luke Cage, Punisher et enfin The Defenders, où ils ont tous rejoint ce qui précède. Bien que tous aient été largement vus par le public, la réception du diable par Hell’s Kitchen était la plus positive, de sorte que la nouvelle que Matt Murdock ne reviendrait pas avec une quatrième saison est venue comme une poussée au cœur.

Malgré le succès de la série et les demandes des fans, ni Netflix ni Marvel n’ont fait l’effort de sauver le projet, surtout et très probablement, car ces derniers avaient déjà en tête le lancement de leur propre série attachée à leur L’univers cinématographique attend maintenant d’atterrir sur Disney Plus.

Enfin, le 29 novembre, les droits de tous ces personnages sont revenus à Marvel et Disney pour leur utilisation indistincte, sans restriction de Netflix ou de tout autre studio. Les fans de Daredevil se sont exprimés sur la nouvelle et ont demandé à travers une campagne sur les réseaux sociaux, avec le hashtag #SaveDaredevil, que Disney Plus reprenne le projet et commence par la production d’une quatrième saison avec les mêmes acteurs et équipe.

Un site Web de campagne a été créé par un groupe de fans qui prétendent être devenus une organisation de fans reconnue par les médias mondiaux, les articles de presse et même les acteurs de la série eux-mêmes. «Des milliers de fidèles fans de Daredevil sont venus nous voir pour obtenir des conseils, et beaucoup d’autres continuent de le faire aujourd’hui. Nous sommes tous bouleversés, en colère et excités », lit-on sur le portail.

D’autre part, les fans ont également créé une pétition en ligne qui atteint actuellement le chiffre d’un peu plus de 400000 signatures pour un objectif fixé de 500000. Et en plus de cela, des personnages populaires du réseau comme l’artiste australien BossLogic, qui a consolidé sa popularité grâce à ses créations et illustrations sur la culture populaire, ont contribué à la campagne avec du matériel graphique qui reflète les concepts de la série.

Malgré la campagne organisée, certains médias affirment que son objectif semble improbable. En premier lieu, car il est évident que pour le moment Marvel se concentre sur la création d’émissions de télévision avec un ton cohérent avec celui de ses films. En plus de ceux où apparaîtront des acteurs que nous avons vus dans les films, ils ont également en main le lancement de nouveaux personnages pour des séries telles que She Hulk, Moon Knight et Ms Marvel.

D’autre part, l’une des caractéristiques qui a fait de Daredevil – et de la série Netflix qui l’accompagne – le goût d’une grande partie des fans de bandes dessinées Marvel, était son approche correcte du personnage avec un ton adulte et violent que nous verrons à peine. atteindre une plate-forme comme Disney Plus, où l’apparition de films comme Deadpool et Logan a été omise.

Bien sûr, espérer la mort jusqu’au dernier et nous n’avons qu’à attendre la réponse de Disney et Marvel concernant cette campagne, qui a été classée dans les réseaux comme l’une des mieux organisées par les fans.

Daredevil Disney Disney Plus Netflix



