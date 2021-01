Les drames biographiques du cinéma qui tournent autour de l’histoire de la vie des musiciens et des chanteurs ont acquis une grande force ces dernières années. Ces bandes qui font revivre les origines et les carrières de ces artistes finissent généralement par être un hommage principalement musical, mais on en sait peu sur ceux qui ont également eu un impact sur les mouvements politiques et sociaux. Maintenant, nous sommes sur le point de connaître un moment clé de la vie d’une voix historique du jazz et de la lutte raciale aux États-Unis vs. Billie Holiday, un film réalisé par Lee Daniels, nominé aux Oscars, qui a récemment sorti sa bande-annonce.

Le film se concentre sur le moment où la chanteuse Billie Holiday a interprété la chanson pour la première fois Strange Fruit en 1939 devant un public majoritairement blanc. Bien qu’à ce jour la chanson soit devenue un hymne contre le racisme aux États-Unis, à cette époque, la performance était très controversée et a déclenché une persécution sans fin contre Holiday qui finirait par démasquer d’autres vérités de l’artiste.

A l’occasion du lancement du trailer de The United States vs. Billie Holiday, le réalisateur Lee Daniels et les protagonistes Andra Day et Trevante Rhodes (Moonlight) ont offert une conférence de presse où ils ont discuté de quelques détails sur ce film qui, selon la modératrice de l’événement Nischelle Turner, est un grand favori pour la prochaine saison de récompenses. ce 2021.

«La motivation pour faire ce film est l’espoir (…) Il s’agit vraiment de raconter une histoire qui est éternelle depuis vingt ans et qui l’était il y a dix ans. En tant qu’artiste, ma meilleure expression est mon travail, et je sens que nous vivons (aux États-Unis) un moment idéal pour faire connaître cette réalité. Le réalisateur Lee Daniels révèle sa motivation pour porter l’histoire de Billie Holiday à l’écran.

Hulu

Aussi, chanteur Andra Day Il a expliqué l’importance de donner vie à un personnage comme Billie Holiday et a parlé de son approche du théâtre pour la première fois.

«Mon manager m’a poussé à l’essayer quand j’étais terrifié à l’idée (d’agir) et que je ne me sentais pas prêt. J’adore Billie Holiday et c’est pourquoi j’ai aussi décidé de lui donner vie; J’adore son histoire et la façon dont ce qu’il a fait nous est devenu connu au fil des ans. Pendant plus de 20 ans, elle a été présentée comme une menace et non seulement elle a été transformée en ennemie, mais son message d’indépendance, d’autonomie et de liberté des Noirs a également été attaqué. Pour moi, le fait qu’elle soit une femme vivant sa vie publiquement et librement en a vraiment fait la marraine des droits civils. “

Enfin, Lee Daniels a expliqué pourquoi le film est plus qu’une biographie du chanteur en représentant l’une des origines d’un grand mouvement social.

«Billie Holiday était très célèbre et ce film est une façon très dure de voir son histoire de femme noire. Plus qu’un biopic, le film est un souvenir de la vie d’une femme qui a défendu son pays et une lutte raciale qui s’est développée telle que nous la connaissons aujourd’hui.

Hulu

Les États-Unis vs. Billie Holiday sera présenté en première le 26 février chez Hulu aux États-Unis, tandis qu’au Mexique, le film est distribué par Diamond Films.

En plus de présenter la chanteuse Andra Day en tant que leader aux côtés de Trevante Rhodes, il présente également des performances de Tyler James Williams, Da’Vine Joy Randolph, Natasha Lyonne et Garrett Hedlund.

Titre original: Les États-Unis contre Billie Holiday

An: 2021

Réalisateur: Lee Daniels

Acteurs: Trevante Rhodes, Journée Andra

Date de sortie:26 février 2021 (USA)

Lee Daniels



Eugenia Rivas Calderón Amatrice de films qui vous serrent la main pour que vous puissiez entrer et y vivre. Mon réalisateur préféré est Yorgos Lanthimos, mais je le vis aussi en regardant Twilight.