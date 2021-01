L’une des plus grandes surprises de l’univers étendu de DC a été l’annonce du retour de Michael Keaton au rôle de Batman pour le film ‘Le flash’, qui devrait commencer à tourner en 2021, mais le retour de ce Dark Knight a provoqué de nombreuses théories dans la manière dont il serait introduit ou quelles conséquences cela aura-t-il dans cette franchise et l’une d’entre elles est que Michael Keaton apportera Fille chauve-souris au DCEU.

Le personnage de Batgirl est l’un des plus importants au sein de la “Batfamily” et un film fait l’objet de rumeurs depuis plusieurs années, mais peu de progrès ont été réalisés sur son développement, quelque chose qui semble presque enterré étant donné le développement de l’Univers étendu. de DC, qui semble être plus préoccupé par l’obtention d’un Batman officiel, car il est officiellement inconnu si Ben Affleck reviendra au papier.

Je préférerais que Batman de Michael Keaton mène à Carrie Kelly dans le rôle de Robin / Catgirl / Batgirl. pic.twitter.com/v4JA1zoGK1 – Tonic Mole sauve le monde (@TheTonicmole) 4 janvier 2021

Grâce aux réseaux sociaux, un grand nombre de théories ont émergé suggérant que Michael Keaton va amener Batgirl au DCEU, devenant un type de mentor dans le plus pur style de ‘Batman au-delà’, ce qui signifierait que Keaton devient le Batman officiel de la franchise, et même ces théories sont devenues une tendance sur les réseaux sociaux.

Michael Keaton revient en tant que Batman pour être un «mentor». Je suis plus proche que jamais en voyant le film ONE que je voulais que WB fasse. Je veux que ce soit Terry McGinnis. Mais je vais bien si c’est Batgirl. Faites juste le meilleur film “Beyond” possible. Tout ce que je demande 🙏🏻 pic.twitter.com/L889odBTCt – Nick Zednik (@ PapaZ_95) 5 janvier 2021

Jusqu’à présent, on sait peu de choses sur la manière dont cette version de Batman arrivera au film de “ The Flash ” et sur les implications de sa présence, en plus d’expliquer l’existence du multivers, quelque chose qui a déjà été exploré d’une certaine manière dans le crossover Arrowverse ‘Crise sur des terres infinies’ où même le Flash d’Ezra Miller a eu une participation spéciale.