Malgré la pandémie de COVID-19, l’industrie de la projection de films au Japon a rapporté des chiffres beaucoup plus sains que d’autres marchés internationaux en 2020, comme en témoigne le succès commercial retentissant de Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – The Movie: Mugen Train. Cette 2021 n’a que plus de raisons en réserve pour le public de revenir en salles avec les lancements de films d’animation extraordinaires.

Des réalisateurs de renom comme Mamoru Hosoda et Masaaki Yuasa présentent leurs nouveaux longs métrages; Hideaki Anno met enfin un terme à la tétralogie Rebuild of Evangelion; et d’autres grandes franchises comme Sailor Moon, Sword Art Online et My Hero Academia reviennent également dans les cinémas au Japon en 2021.

Quels longs métrages japonais surprendront le monde cette année et combien d’entre eux atteindront l’Amérique latine? Avant de continuer, nous vous rappelons que vous pouvez également consulter notre liste avec La série animée la plus attendue de 2021.

Sans plus tarder, nous vous présentons notre Top 10 des films d’animation japonais à suivre en 2021:

Pretty Guardian Sailor Moon Eternal: Le film

Nous ouvrons cette 2021 avec le retour des Sailor Scouts sur grand écran après 25 ans. Pretty Guardians Sailor Moon Eternal: The Movie est un projet de film en deux parties qui sert de suite directe au redémarrage de Sailor Moon Crystal, en adaptant complètement l’histoire de l’arc «Dead Moon» du manga. La coproduction entre Toei Animation (Dragon Ball Z) et Studio Deen (Ranma ½) verra le retour du réalisateur Chiaki Kon, responsable de la troisième saison de Sailor Moon Crystal, et sera supervisée par le créateur de l’œuvre originale Naoko Takeuchi. Le premier opus sortira le 8 janvier au Japon, tandis que le deuxième film sortira en salles le 11 février 2021. Il s’agit du premier film de la franchise mahō shōjo par excellence depuis le lancement de Sailor Moon. SuperS The Movie en décembre 1995.

Gintama: la finale

Cette fois est grave, Gintama touche à sa fin, ou du moins c’est ce que la campagne promotionnelle de la production Bandai Namco Pictures nous garantit. Après 15 ans d’histoire dans l’industrie de l’anime, le troisième long métrage de la franchise sera basé sur la partie restante de l’arc «Silver Soul» du manga populaire de Hideaki Sorachi et, avec cela, l’adaptation de l’impression sera conclue. , dont la sérialisation s’est terminée en juin 2019. Bien qu’il soit important de mentionner que les responsables du projet ont avancé que l’histoire ajoutera des éléments originaux. Le réalisateur Chizuru Miyawaki reste à la tête de la série et a également écrit le scénario du film, tandis que Shinji Takeuchi est à nouveau directeur de l’animation et concepteur de personnages. Gintama: The Final sera également présenté en première le 8 janvier.

Evangelion 3.0 + 1.0: il était trois fois

L’attente touche à sa fin! Après des années à être victime de multiples retards dus à des conflits personnels et d’horaire du réalisateur et créateur de la franchise Hideaki Anno, la fermeture de la tétralogie Rebuild of Evangelion sera projetée en grande pompe à partir du 23 janvier au Japon. , y compris les fonctions à minuit et au format IMAX. Evangelion 3.0 + 1.0: Thrice Upon a Time est le quatrième et dernier volet de ce récit cinématographique des événements de Neon Genesis Evangelion composé des films: Evangelion: 1.0 You Are [Not] Seul (2007), Evangelion: 2.0 You Can [Not] Advance (2009) et Evangelion: 3.0 You Can (Not) Redo (2012). Le studio Khara a terminé la production du film à la mi-novembre et les analystes estiment que le film pourrait avoir un succès retentissant dans sa diffusion commerciale de style Demon Slayer. Cela provoquera-t-il autant de questions et de thèses que la fin de la série originale ou du film The End of Evangelion?

Des mots qui bouillonnent comme du soda pop

La société de production Flying Dog célèbre son 10e anniversaire en 2021 et le fait à travers le film original Cider no Yō ni Kotoba ga Wakiagaru. Cette histoire classique entre garçons et filles nous montre comment les mots et la musique comblent le fossé entre deux jeunes qui se rencontrent dans un centre commercial d’une ville de province. D’un côté, il y a Cherry, un garçon qui porte toujours des écouteurs et qui a tendance à exprimer ses sentiments à travers des haïkus; de l’autre, Smile, une jolie fille qui cache son visage derrière un masque. La production de Signal.MD et Sublimation comprend une équipe talentueuse dirigée par le réalisateur Kyōhei Ishiguro (Votre mensonge en avril), le scénariste Dai Sato (Cowboy Bebop) et le compositeur Kensuke Ushio (Une voix silencieuse). Sa première est prévue le 25 juin 2021.

Belle

Mamoru Hosoda, réalisateur acclamé d’œuvres telles que The Girl Who Leapt Through Time (2006), Summer Wars (2009), The Wolf Children (2012), The Boy and the Beast (2015) et le film d’animation nominé aux Oscars Mirai, My Little Sister (2018), célèbre le 10e anniversaire du Studio Chizu – une société qu’il a cofondée avec le producteur Yūichirō Saitō – avec la première de Belle (Ryū to Sobakasu no Hime). Décrit comme son projet le plus ambitieux à ce jour, le conte suivra une adolescente vivant entre le Japon moderne et un monde virtuel connu sous le nom de «U». L’intrigue explorera les différentes façons dont la technologie influe sur nos vies et nos relations, abordant des sujets tels que la jeunesse, les liens familiaux, l’amitié et l’espoir dans les moments difficiles. La production écrite et réalisée par Hosoda devrait être présentée en première à l’été 2021.

My Hero Academia le film 3

Bien que le mangaka Kōhei Horikoshi ait laissé entendre dans une interview en juillet 2019 que My Hero Academia -Heroes: Rising- serait le dernier film de la franchise, au début de 2020, la rumeur a circulé selon laquelle il est prévu de sortir un film par an dans cet univers. pour la prochaine décennie. Cette information n’a pas été confirmée, mais ce que nous savons, c’est que My Hero Academia inspirera au moins un nouveau projet de film à l’été 2021. On sait peu de choses sur ce film jusqu’à présent, mais l’annonce comprenait trois images promotionnelles qui combinés, ils présentent Deku, Bakugo et Todoroki avec de nouveaux uniformes et la légende “Il rencontrera” les trois mousquetaires “”. L’élément qui a le plus retenu l’attention des fans est l’emblème «WHA» … une théorie sur sa signification? La cinquième saison de l’anime sera également présentée en 2021.

Hulla Fulla Dance / Misaki no Mayoiga

En commémoration du 10e anniversaire du tremblement de terre et du tsunami qui ont frappé la région de Tōhoku, David Production développe trois titres pour l’initiative «Zutto Ōen Project 2011 + 10…», qui vise à promouvoir et à soutenir les préfectures touchées. Ce projet comprend deux longs métrages: premièrement, nous avons le film original Hula Fulla Dance, qui sortira au début de l’été, et se concentrera sur un novice de la danse hula dans un hôtel de Fukushima; Pendant ce temps, Misaki no Mayoiga adaptera le roman du même nom de Sachiko Kashiwaba, en se concentrant sur une jeune fille de 17 ans essayant de trouver sa place dans le monde après avoir déménagé dans une maison au bord de la mer à Iwate. Les deux productions comprendront des scripts écrits par le vétéran Reiko Yoshida, un contributeur récurrent de Kyoto Animation, et son réalisateur vedette Naoko Yamada sur des projets tels que Violet Evergarden ou A Silent Voice (2016), respectivement.

Sword Art Online le film -Progressive- Aria of a Starless Night

Les fans de Sword Art Online réclamaient une adaptation progressive depuis longtemps. Cette saga de romans légers nous donne un récit étage par étage de l’arc narratif qui a commencé la franchise. Avec un stylo plus mature, l’auteur Reki Kawahara nous transporte à nouveau dans le château flottant d’Aincrad où se déroule l’histoire de SAO, le premier jeu vidéo de rôle virtuel massivement multijoueur en ligne. Cependant, le jour du lancement, ses 10 000 joueurs sont piégés et la seule issue est de terminer les 100 niveaux. Mais si votre avatar meurt dans le jeu, vous mourrez également dans le monde réel. A-1 Pictures est à nouveau en charge de l’animation, désormais commandée par Ayako Kawano (réalisateur de l’épisode de Your Lie en avril). Le créateur de personnages Kento Toya revient; le metteur en scène Yasuyuki Kai et le compositeur Yuki Kajiura. Le film sortira en salles en 2021.

Libre! Le film

Libre! raconte le parcours de quatre amis qui partagent leur passion pour la discipline de la natation et le rêve de faire découvrir leurs talents au monde entier. Née dans la série de romans High Speed! Light de Kōji Ōji, qui a reçu une mention honorable lors du deuxième Kyoto Animation Awards en 2011, la franchise à succès a inspiré un anime avec trois saisons et cinq longs métrages. Le nouvel épisode cinématographique se déroulera après les événements de la troisième saison gratuite! -Dive to the Future- et devait initialement sortir à la mi-2020 -dans le cadre des Jeux Olympiques de Tokyo-, bien que sa sortie ait dû être reportée après l’incendie tragique du Studio 1 de KyoAni en juillet 2019 En août dernier, il a été confirmé que la production atteindra la note en 2021.

Inu-Ou

Science SARU et le directeur de culte Masaaki Yuasa préparent une comédie musicale basée sur le roman historique Heike Monogatari: INU-OH no Maki de Hideo Furukawa. Avons-nous besoin d’en dire plus? La pièce raconte la vie d’Inu-Ou, célèbre interprète et dramaturge du théâtre japonais Sarugaku Noh du XIVe siècle, en se concentrant principalement sur la relation de fraternité qu’il établit avec un certain musicien Biwa. Le film sera plein de séquences de musique et de danse capturées avec l’extraordinaire vision artistique du même esprit créatif derrière Mind Game (2004), Night Is Short, Walk on Girl (2017) ou Ride Your Wave: Together in the Sea (2019) ), ainsi que des séries telles que Tatami Galaxy, Ping Pong the Animation, Devilman Crybaby ou Keep Your Hands Off Eizouken! Bien que nous n’ayons pas eu plus de nouvelles du projet, sa sortie est prévue en 2021.

Quels sont les films d’animation qui attendent le plus cette 2021?

anime 2021



Gustavo Pineda J’écris sur le cinéma, la télévision et l’anime au Cine PREMIERE