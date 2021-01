Malgré la pandémie, malgré l’avenir imprévisible qui nous attend et malgré la situation difficile que traverse l’industrie cinématographique, d’El Séptimo Arte nous ne pouvions pas démarrer l’année sans publier une liste des films les plus attendus de 2021. D’autres années, nous l’avons fait par genre, mais dans l’état actuel des choses et comme il pourrait y avoir de nombreux mouvements dans les calendriers des studios, nous allons cette fois mettre en évidence dans une seule liste celles qui seront les sorties les plus marquantes de l’année.

La liste est composée de 30 films de tous genres, bien que bien sûr l’action et les super-héros prédominent sur le reste. Et bien sûr, il en manque beaucoup, car nous ne pouvons pas oublier des films comme ‘Chaos Walking’ (03/05/2021), ‘Raya and the last dragon’ (03/05/2021), ‘Cherry’ (03/12/2021) , ‘Last Night in Soho’ (23/04/2021), ‘Candyman’ (27/08/2021), ‘The Last Duel’ (15/10/2021), ‘Sing 2’ (22/12/2021) ou ‘The French Chronicle (extrait du Liberty, Kansas Evening Sun)‘, un futur film de Wes Anderson qui n’a pas encore de date de sortie.

Voici comment la liste serait triée par date de sortie …

‘The King’s Man: La première mission‘(12/03/2021)

‘Morbius‘(26/03/2021)

‘Pas le temps de mourir‘(02/04/2021)

‘Combat mortel‘(16/04/2021)

‘Un endroit calme 2‘(23/04/2021)

‘Veuve noire‘(05/07/2021)

‘Godzilla contre Kong‘(21/05/2021)

‘Mec libre‘(21/05/2021)

‘Rapide et furieux 9‘(28/05/2021)

‘Le fichier Warren: forcé par le démon‘(06/04/2021)

‘Venom: il y aura un carnage(25/06/2021)

‘Top Gun: Maverick‘(07/02/2021)

‘Minions: l’origine de Gru‘(07/02/2021)

‘Shang-Chi et la légende des dix anneaux‘(07/09/2021)

‘Inexploré‘(16/07/2021)

‘Dans un quartier de New York(30/07/2021)

‘Ghostbusters: au-delà(30/07/2021)

‘L’escouade suicide‘(08/06/2021)

‘Croisière dans la jungle‘(08/06/2021)

‘Mort sur le Nil‘(17/09/2021)

‘Dune‘(10/01/2021)

‘Halloween tue‘(15/10/2021)

‘Yeux de serpent: l’origine‘(22/10/2021)

‘Projet Elvis Presley sans titre‘(11/05/2021)

‘Éternels‘(11/05/2021)

‘Mission: impossible 7‘(19/11/2021)

‘Charme(24/11/2021)

‘West Side Story‘(10/12/2021)

‘Suite sans titre de Spider-Man‘(17/12/2021)

‘La matrice 4‘(22/12/2021)