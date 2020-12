C’est déjà une tradition que notre pays soit un invité d’honneur dans les festivals de cinéma les plus importants au monde. L’année prochaine, il existe une liste sélective mais importante de films mexicains qui feront partie de Sundance 2021, l’une des compétitions cinématographiques les plus importantes de l’industrie.

Un an après ce festival du film qui a reçu et célébré des titres nationaux tels que Sin señas Especiales, de Fernanda Valadez; Je vous emmène avec moi, de Heidi Ewing ou Blanco de verano, de Rodrigo Ruiz Patterson, la sélection officielle de Sundance 2021 comprend trois films mexicains qui, comme les titres déjà mentionnés, chercheront à captiver le public à Salt Lake City, Utah, États-Unis.

After Everything Else – avec Adriana Barraza, nominée aux Oscars – La cinéaste mexicaine Natalia Almada arrivera à Sundance 2021 avec Utilisateurs. Cette coproduction entre le Mexique et les États-Unis marque son retour au documentaire, genre avec lequel il a brillé à l’écran avec des histoires comme El velador (2011) ou El general (2009).

Photo: avec l’aimable autorisation de Sundance Institute

Fils des monarques, d’Alexis Gambis (The Fly Room, 2014), portera à l’écran de Sundance 2021 une histoire mettant en vedette Tenoch Huerta, Lázaro Gabino Rodríguez, Noé Hernández et Paulina Gaitán. Après la mort de sa grand-mère, un biologiste mexicain basé à New York rentre chez lui, un lieu entouré de la majesté du papillon monarque dans le Michoacán. Le voyage le confronte aux traumatismes du passé, l’amène à réfléchir sur son identité et déclenche une métamorphose personnelle et spirituelle.

La présence de films mexicains à Sundance 2021 se termine par Le plus long rêve dont je me souviennepar Carlos Lenin. Le nominé pour le meilleur premier film à Ariel 2020 pour La colombe et le loup arrive à Salt Lake City avec un court métrage mettant en vedette Paloma Petra et Roberto Sosa. Photographiée par Diego Tenorio, cette histoire nous présente une femme nommée Tania, alors qu’elle quitte sa ville natale et fait face à ce que son absence signifiera dans la recherche de son père disparu.

Photo: Gracieuseté du Sundance Institute Mexican Cinema Sundance 2021



Arturo Magaña Arce Passionné de regarder, d’écrire, de lire, de rechercher et de parler du cinéma sous toutes ses formes. Je suis fan de Star Wars, je connais tous les chapitres de Friends par cœur et si vous me posez des questions sur le cinéma mexicain, il n’y a personne pour me faire taire. Editeur chez Cine PREMIERE.