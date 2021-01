La saison des récompenses a été contrainte de subir plusieurs changements en raison de la crise sanitaire et l’un d’entre eux est la nécessité d’offrir des agents de contrôle en ligne. Auparavant, les normes d’accès aux films en compétition étaient à la fois les DVD et les représentations théâtrales, mais l’enfermement a conduit à la création d’une plateforme de streaming de l’Academy of Motion Picture Arts and Sciences des États-Unis.

Avant, les agents de contrôle atteignaient les électeurs sous forme physique.

Pour beaucoup, cela a été un grand pas vers l’avenir, mais il y a ceux qui hésitent à accepter le changement brusque. Selon un article du Hollywood Reporter, certains créatifs ne sont pas très satisfaits de cette décision. Ensuite, Présentation des réactions des électeurs aux cribleurs numériques.

L’un des cas les plus importants était celui de Paul Schrader, écrivain de Taxi Driver, qui dans un message Facebook a écrit une brève déclaration indiquant que, si un lien était proposé pour voir un film sur Internet, il se pourrait qu’il ne soit pas vu. C’était sa déclaration:

“Chère Académie: envoyez-moi des DVD et je les regarderai. Envoyez-moi des liens pour les fonctionnalités en ligne et ils disparaîtront dans le vaste catalogue de ligues en streaming qui peuvent ou non être consultées.».

D’un autre côté, il y a des problèmes techniques: que se passe-t-il si ceux qui examinent les bandes rivales décident de les regarder sur un téléphone portable ou un ordinateur portable? Ces appareils n’ont pas ce que beaucoup considèrent comme une qualité d’image ou de son décente, l’expérience pourrait donc être affectée.

Une autre réaction des électeurs aux écrans numériques a été Stephen Lighthill, président de l’American Society of Cinematographers, qui a déclaré ceci:

«Nous supposons que les gens sont des professionnels et peuvent faire une évaluation [del asunto]».

De plus, selon Renée Missel, membre du groupe de production, elle a mentionné que, pour elle, il a été difficile de s’adapter à l’utilisation de la nouvelle application de l’Académie pour regarder les films. Lorsqu’il collectionnait des longs métrages de manière traditionnelle, il lui était plus facile de garder une trace de ce qu’il avait vu. Maintenant, la nouvelle technologie est un défi nécessaire pour vous. Elle dit:

“C’est un changement, mais je m’oblige à ne pas utiliser de screeners [físicos], parce que ce sera sa dernière année».

Un scrutin pour les Oscars.

Et, en fin de compte, tout se résume à cela: combien de temps faudra-t-il à l’industrie pour entrer pleinement dans le monde des bits? Il est trop tôt pour le dire. Il ne reste plus qu’à espérer que le cinéma tel que nous le connaissons ne mourra pas. La vérité est que, à en juger par les réactions des électeurs aux écrans numériques, il est clair que de nombreuses personnes partagent ce même espoir..

