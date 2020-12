En décembre 2017, Deadline a annoncé qu’un Andy Muschietti fraîchement sorti du succès du premier opus de “ It ” allait prendre la direction de «L’État électrique», l’adaptation cinématographique du roman illustré de Simon Stlenhag que l’on connaît en Espagne sous le titre de ‘L’état électrique’.

Trois ans plus tard, Deadline elle-même anticipe que Muschietti a quitté la direction en raison de son implication dans “ The Flash ” et qu’il sera remplacé par Joe et Anthony Russo, propriétaires des droits d’adaptation de ladite œuvre depuis 2017.

Les Muschietti (Andy et sa sœur Barbara) continueront néanmoins à être liés au projet en tant que producteurs avec les frères Russo et Mike Larocca. Une production AGBO qui sera distribuée dans le monde entier par Universal Pictures après s’être imposée dans un concours très compétitif, en partie, pour la promesse de sortir le futur film dans les salles du monde entier.

Millie Bobby Brown (‘Godzilla: le roi des monstres’, ‘Godzilla vs Kong’) dirigera le casting de ce blockbuster qui aura un scénario écrit par Christopher Markus et Stephen McFeely, scénaristes réguliers de certains frères Russo avec qui Ils ont collaboré sur «Captain America: The Winter Soldier», «Captain America: Civil War», «Avengers: Infinity War», «Avengers: Endgame» et le futur «The Grey Man».

La production de «L’État électrique» Il devrait commencer à la fin de 2021 ou au début de 2022, une fois que les Russo auront terminé de filmer “ The Grey Man ” susmentionné. Avant, le 12 mars 2021, le premier film que les deux ont tourné après avoir traversé le MCU, qui ‘Ceriseavec Tom Holland qui, selon eux, pourrait leur donner une place au premier rang des prochains Oscars.

Ci-dessous, gracieuseté de Roca Editorial, ils ont le synopsis officiel de ‘L’état électrique’ précédé d’un rappel: Simon Stlenhag est également l’auteur de l’original qui a inspiréHistoires en boucle‘, la superbe série Amazon créée par Nathaniel Halpen avec le soutien des réalisateurs Mark Romanek et Matt Reeves. Sans aucun doute, l’une des séries de l’année.

Une adolescente et son robot se lancent dans une mission à travers l’Amérique dystopique dans cette histoire de science-fiction illustrée.

À la fin de 1997, Michelle, une adolescente en fuite, et son petit robot jouet jaune, Skip, voyagent vers l’ouest à travers un étrange paysage américain où les ruines de gigantesques drones de combat jonchent le terrain, ainsi que les déchets jetés d’une ville. société de consommation high-tech accro à un système de réalité virtuelle. À l’approche du bord du continent, le monde derrière les fenêtres des voitures abandonnées semble s’effondrer à un rythme de plus en plus vertigineux, comme si quelque part au-delà de l’horizon le noyau creux de la civilisation s’effondrait enfin. s’effondrer pour disparaître complètement.

‘The Electric State’ Une vision futuriste d’une fille et de son robot traversant un paysage américain étrangement silencieux, recouvert des ruines de gigantesques drones de combat et rejetée de la technologie de réalité virtuelle.