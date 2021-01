“ Guerre civile ” représente un moment clé pour l’univers cinématographique Marvel (MCU), où il montre deux des grands héros Tony Stark et Steve Rogers, se battant parce qu’ils ont des idées opposées sur l’avenir des super-héros, cependant, la série de Vidéos Amazon Prime, «The Boys» prouverait que Captain America avait raison dans ledit film.

Il faut se rappeler que le long métrage réalisé par les frères Russo, raconte comment après un accident en Afrique causé par les Avengers, l’ONU demande à l’équipe de signer le Accord de Sokovia, dans lequel les héros seront enregistrés dans le cadre d’une équipe spéciale sous les ordres des gouvernements mondiaux afin qu’il n’y ait plus de chaos.

Ce plan est soutenu par Iron Man, car il croit que plus de vies humaines seront en sécurité, mais Steve Rogers pense qu’il s’agit d’une forme de contrôle pour les personnes ayant le pouvoir de vouloir profiter des Avengers à leurs propres fins, comme aller à la guerre entre autres.

Même si à la fin du film aucun d’eux n’est d’accord, la série “ The Boys ” montrerait que Captain America avait raison sur ce qui se passerait si une organisation ou une entreprise avait des centaines de super-héros sous ses mains afin que non seulement se transformer en produitsAu lieu de cela, ce sont des images de propagande et font des missions secrètes au profit des hommes d’affaires.

Dans la série créée par Eric Kripke, on parle de Vought, une entreprise qui gère la carrière des super-héros, car non seulement ils sauvent des vies, mais ils sont aussi des superstars très hollywoodiennes, mais sous cette couche de célébrité et de glamour, il y a beaucoup de sombres secrets qui impliquent cette supers de les utiliser comme des armes, afin de faire partie de l’armée américaine.

Une autre des préoccupations de Rogers et qui sont satisfaites dans la série, C’est la corruption qui existe non seulement parmi les managers mais aussi dans les supers, ce qui les rend égaux ou plus dangereux que les méchants auxquels ils sont confrontés, ce qui provoque également un manque d’empathie envers les gens et une augmentation de leur ego se croyant être des dieux dans n’importe quelle situation.

Ainsi, “ The Boys ” prouverait que Captain America avait raison, mais on ne sait pas si ce même chemin sera emprunté par l’univers cinématographique Marvel (MCU), car après l’attaque de Thanos, on ne sait pas comment l’accord de Sokovie a changé ou s’il est toujours en vigueur, depuis Endgame, on a vu que Black Widow était en charge d’organiser les Avengers à la fois sur terre et dans l’espace.