Si vous pensiez que l’un des moments les plus étranges de 2020 était l’alligator géant apparu en Floride après un ouragan, ou les monolithes de style 2001: une odyssée spatiale apparue à certains endroits aux États-Unis, alors respirez car en voici un autre plus. Maintenant, les gens ont lancé une campagne Internet pour faire disparaître Chris Pratt de la carte et placer à la place Jack Black comme le protagoniste absolu de tous ses films.

On ne comprend pas très bien d’où vient cette nouvelle vague, mais il faut se rappeler qu’il y a plusieurs semaines, dans le feu de l’élection présidentielle alors proche aux États-Unis, l’acteur des Gardiens de la Galaxie a reçu la désapprobation médiatique de nombreux fans et du public en général, quand on a découvert – soi-disant – qu’il était affilié aux idées de Donald Trump.

Le ressentiment continue probablement et les gens sont impitoyables. Et bien que de nombreux tweets, dans lesquels on a expliqué pourquoi un acteur est meilleur que l’autre, sont assez drôles, il y en a quelques-uns qui nous font vraiment réfléchir. Par exemple, celui où il est dit que “Jack Black pourrait faire Guardians of the Galaxy, mais Pratt ne pourrait jamais faire The Break”.

Voici plus d’exemples.

“Jack Black peut remplacer Chris Pratt dans tout ce que le clown a été”

Jack Black pourrait remplacer Chris Pratt dans tout ce que le clown a jamais vécu. – Kayla Ancrum (@KaylaAncrum) 2 décembre 2020

“Le noir pourrait facilement assumer le rôle d’Andy Dwyer dans Mouse Rat”.

“Le noir dans les parcs et les loisirs ne signifierait aucun effort pour lui et ce serait tellement mieux.”

Jack Black dans les parcs et les loisirs serait un travail sans effort pour lui. 😂 et il serait tellement mieux – Kayla Ancrum (@KaylaAncrum) 3 décembre 2020

Jack Black pourrait faire tout ce que Chris Pratt a fait, mais Pratt ne pourrait jamais faire tout ce que Black a fait. Point”.

Jack Black aurait pu faire tout ce que Chris Pratt était mais Chris Pratt ne pourrait jamais faire tout ce que Jack Black était Période https://t.co/WZxPeyeNPm – bruh girl nation (@keanusimp) 3 décembre 2020

“Jack Black est en fait plus crédible en tant que sex-symbol que Chris Pratt.”

Pensez-vous qu’un acteur devrait remplacer l’autre?

Chris Pratt Jack Black Viral



