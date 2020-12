Peter Jackson peut continuer sa carrière de cinéaste, mais il reviendra toujours vers son bébé: la trilogie du Seigneur des Anneaux. Maintenant que ses deux trilogies sur la Terre du Milieu sont devenues un sujet de conversation pour leur sortie au format 4K, le réalisateur a avoué que tout au long du processus de restauration des bandes, il avait trouvé des incohérences visuelles dans les films de Frodo Baggins. et compagnie.

Outre le fait que ces incohérences visuelles correspondent à des changements de couleur notoires entre The Fellowship of the Ring, The Two Towers et The Return of the King, parmi ces trois il y a aussi très peu de continuité avec le style visuel que le réalisateur a présenté avec la trilogie Hobbit.

Jackson explique que la raison de ces problèmes graphiques est due aux formats dans lesquels sa trilogie originale a été tournée il y a vingt ans. Alors qu’aujourd’hui la plupart des réalisateurs et des œuvres cinématographiques sont tournés numériquement, dans le contexte dans lequel la triade de films a été forgée, le celluloïd était encore prouvé.

«Le Seigneur des Anneaux a été tourné en 35 mm. La synchronisation des couleurs a été faite d’une manière mécanique photographique ancienne pour le premier film », a expliqué le réalisateur. Ensuite, nous sommes passés à la synchronisation numérique des couleurs à 35 mm pour les deux prochains. Nous pouvons modifier les couleurs individuelles, ce que nous ne pouvions pas faire il y a 20 ans, c’est donc amusant d’avoir tous ces jouets maintenant. Nous n’avions pas toutes ces choses avec lesquelles jouer dans l’ancien temps.

Warner Media et Peter Jackson ont tous deux convenu que la sortie de la trilogie du Seigneur des Anneaux en 4K nécessitait une restauration complète du matériel à partir de zéro et pas simplement une mise à l’échelle des formats comme le font d’autres modifications. Selon les critiques de certains médias, les nouvelles versions de la trilogie en grand format ont gagné en couleur et maintenant vous pouvez voir des détails qui n’apparaissaient pas dans les éditions DVD d’antan, ni dans les Blurays les plus récents.

Au moment où les tiers du film Hobbit ont été produits, Jackson avait la magie de filmer numériquement, de sorte que la correction des couleurs et de l’image était plus facile à effectuer et permettait également une continuité visuelle entre les trois. des films.

“Il est toujours difficile de rendre cohérent quelque chose qui a été filmé sur une longue période”, a ajouté le Néo-Zélandais. «Même s’il y a six films, il n’y avait pas de cohérence visuelle juste pour le moment où ils ont été réalisés. C’est formidable que les films semblent maintenant être tournés en même temps. “

La trilogie du Seigneur des Anneaux et Le Hobbit sont déjà sortis au format 4K. On s’attend à ce que d’ici le milieu de 2021, une nouvelle édition de collection, appelée “Ultimate”, soit mise à la disposition du public, et dont le principal attrait sera d’avoir du nouveau matériel supplémentaire qui n’a été placé dans aucune édition précédente.

Exactement l’année suivante, The Fellowship of the Ring célébrera le 20e anniversaire de sa sortie en salles.

