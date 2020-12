Il y a des moments où le travail sur une production cinématographique peut être très épuisant. Une blague peut donc aider à apaiser la tension. Heureusement, certaines actrices et acteurs sont des experts dans l’art de la blague et ils s’en sont sortis à plusieurs reprises, prenant leurs pairs par surprise… bien que parfois, ils aient, de loin, franchi la ligne. Voici les meilleures blagues d’acteur sur le plateau.

Vie après la mort

Pendant la production d’American Scandal, Bradley Cooper et Christian Bale ont appris que Jennifer Lawrence avait peur des cimetières. Par coïncidence, pour le film, ils avaient besoin de filmer une scène dans un cimetière, alors ils ont inventé la blague la plus macabre possible.

Bale et Cooper ont chargé le département des accessoires de créer une fausse pierre tombale gravée du nom, de la date de naissance et de la date de «décès» de l’actrice primée aux Oscars. De toute évidence, cela a bouleversé Lawrence, qui a commencé à crier: “Est-ce une coïncidence ou est-ce que je vais mourir?” Bien sûr, plus tard, il s’est rendu compte que le jour où il était censé mettre fin à ses jours était le 1er avril, c’est-à-dire le poisson d’avril (l’équivalent américain du poisson d’avril).

On se retrouve, Laurie

Une autre des meilleures blagues d’acteur. Sur le tournage de Forever Young en 1995, le plaisir ne s’est pas arrêté. À tel point que Mel Gibson a décidé de rendre sa co-star, Jamie Lee Curtis, à de vieilles gloires (ou de vieux cauchemars?) Des années 80 Halloween.

On sait qu’au milieu de l’une des interruptions de la production du drame de science-fiction, il fut un temps où Gibson a décidé de frapper à la porte du vestiaire de Curtis. Lorsque l’actrice a répondu à l’appel, l’interprète de Braveheart a été retrouvé portant un masque de hockey, un couteau à la main. C’était le retour de Michael Myers. Vraie peur! Bien sûr, John Carpenter est fier.

Je deviens gros?

Matt Damon s’est probablement demandé cela après que George Clooney lui ait constamment donné des vêtements rétrécis sur le tournage d’Opération Monument. L’acteur Michael Clayton a commencé à faire cela quand il a appris que Damon essayait de perdre du poids.

«C’était un travail où je devais aller à New York, où je vivais avec ma famille, puis revenir au cinéma en Europe pendant deux semaines, mais quand je suis rentré à New York, mon pantalon était plus serré et je me suis dit: ‘Ugh, C’est bizarre, je suis allé au gymnase! »Commenta Damon.

Il s’avère que Clooney avait chargé le département de la garde-robe de fabriquer les petits articles spécialement pour la farce.

Harry Potter et le mystère du gaz

Alan Rickman savait non seulement comment incarner parfaitement l’énigmatique professeur Snape, mais il était aussi un maître joker. Dans le cadre d’une session Ask Me Anything sur Reddit, Daniel Radcliffe, star de la plus célèbre saga des sorciers, a rappelé quand sa co-star lui avait joué une blague classique.

Sur le plateau de Prisonnier d’Azkaban, il y avait une scène où tous les étudiants de Poudlard ont fini par dormir dans des sacs après une attaque. Le toujours chic Rickman a placé un sac de pet dans le sac de couchage de Radcliffe, donc quand il s’est levé et s’est assis, le bruit était hilarant. Le moment a été capturé en vidéo.

Il fait chaud

Tom Cruise et Simon Pegg ont passé 5 jours ensemble à filmer une scène dans une voiture pour Mission: Impossible Secret Nation, ce qui a donné à l’interprète vedette d’Ethan Hunt le temps d’élaborer un plan plutôt amusant.

Le cinquième jour de tournage de la séquence, Cruise a réglé le chauffage du siège de son partenaire au réglage complet, ce qui a fait en sorte que Pegg ait constamment chaud, bien qu’il ait finalement réalisé ce qui se passait.

L’hiver arrive

Kit Harrington a donné à sa femme et à sa co-star de Game of Thrones Rose Leslie la peur de sa vie quand un jour elle a placé une fausse tête de son personnage, Jon Snow, dans un réfrigérateur.

Lorsqu’elle a ouvert la porte de l’appareil, l’actrice est immédiatement tombée au sol, couverte de larmes. Harrington a commenté:

“Il m’a dit que si je recommençais, ce serait tout, mariage compris.”

Conte sans fin

Une autre des meilleures blagues d’acteur. Pendant le tournage de Me Before You, Emilia Clarke et Sam Clafflin se sont fait quelques farces.

Pour commencer, Clarke s’est faufilée dans la loge de sa co-star et a mis du poisson dans ses chaussettes. De plus, il a placé un sac de flatulences sur le fauteuil roulant que Clafflin utilisait pour jouer son personnage.

De toute évidence, l’acteur n’est pas resté les bras croisés et contre-attaqué en entrant dans la loge de son partenaire pour prendre tous ses meubles, ne laissant que quelques livres.

Superbat

Quand le Bat Man et le Man of Steel ont découvert qu’ils allaient partager un film, ils ne l’ont pas très bien pris. Ils ont donc demandé à leurs alter ego respectifs, Ben Affleck et Henry Cavill, d’essayer de régler le problème … mais cela n’a pas fonctionné non plus.

Dans une vidéo qui est devenue assez virale, Affleck a décoré la bande-annonce de Cavill avec des autocollants, des jouets et des objets de collection de Batman. Il aurait été agréable de voir la réaction de l’acteur britannique en entrant dans sa loge et en découvrant qu’elle était pleine d’allusions au couvert couvert de Gotham.

Le courrier est arrivé

Encore une fois George Clooney sur l’attaque. Cette fois, il a utilisé un crayon et du papier pour déconcerter trois collègues. Tout d’abord, lorsqu’elle a appris que Meryl Streep allait jouer Margaret Tatcher dans The Iron Lady, elle a envoyé au lauréat d’un Oscar un paquet de lettres et une vidéo d’un cours de formateur de dialectes. Ce qui est intéressant, c’est qu’il a envoyé la lettre comme si elle avait été écrite par «Brad Pitt».

Plus tard, il a envoyé des lettres – soi-disant de «Matt Damon» – à Tina Fey et Amy Poehler. En eux, “Matt” a reproché aux comédiens qui ont été très offensés par certaines blagues qu’ils ont faites à son sujet lors d’une cérémonie des Golden Globes. Au début, ils étaient tous deux très désolés, mais plus tard ils ont découvert que George était derrière tout .

Tricot!

Tom Hanks a également réussi à créer un plan qui appartient aux meilleures blagues d’acteur. Lors du tournage de Larry Crowne avec Julia Roberts, il a appris que l’interprète aimait tricoter, alors il a demandé qu’un jour, tout le monde sur le plateau tricoterait lorsque la mariée américaine se présenterait pour terminer ses scènes.

Quand Roberts est entré, il a été rencontré par un flashmob plutôt surréaliste: tout le monde autour de lui avait du fil et des aiguilles prêts.

José Roberto Landaverde Cinéphile et mélomane. J’adore écrire, écouter, lire et commenter tout ce qui touche au septième art. Je pense que Fleetwood Mac est sous-estimé. Je suis fan de Rocky et de Back to the Future et évidemment un jour je monterai les “Philly Steps” et conduirai une DeLorean. Croyant fidèle que le cinéma est la meilleure machine de téléportation, et aussi que sur grand écran nous pouvons tous nous voir représentés.