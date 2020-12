Ils disent qu’il est plus facile de faire pleurer les gens que de rire et, bien que cela puisse être vrai, les meilleures comédies sorties dans la deuxième décennie du XXIe siècle se sont également caractérisées par une sortie de la boîte conventionnellement «drôle». La plupart ont emprunté à d’autres genres ou reconditionné des idées classiques pour présenter des récits et des formats innovants qui font rire. Voici les 10 meilleures comédies sorties entre 2010 et 2020.

Quatre lions

(Chris Morris, 2010)

Cette satire sur quatre terroristes potentiels (l’un d’entre eux, le désormais largement reconnu Riz Ahmed) est de loin la comédie la plus sombre de cette liste (et peut-être de la décennie). Les protagonistes sont un groupe de musulmans britanniques radicaux dont la seule raison apparente de vivre est, ironiquement, le jihad. Le réalisateur Chris Morris a fait une comédie très courageuse qui se moque ouvertement de la bigoterie et de quatre idiots (désolé, il n’y a pas d’autre mot pour les décrire) qui ne savent même pas pourquoi, ni qui, ils «se battent». Neuf ans plus tard, les actes commis dans la vraie vie par ces types de personnes se sont intensifiés et multipliés, et malheureusement ils ont rendu ce film plus pertinent chaque jour.

Meilleures comédies de la décennie: Le Grand Budapest Hotel

(Wes Anderson, 2014)

Wes Anderson a passé toute sa carrière à perfectionner son sens de l’humour décalé, sa conception de production simplifiée et sa mise en scène minutieusement planifiée pour livrer des bandes qui crient clairement son cachet de signature. Le Grand Budapest Hotel est peut-être sa plus grande réussite à ce jour: un film qui, sans perdre le «style Anderson» une seconde, est accessible, attachant et totalement hilarant. Telle un dessin animé qui reprend vie, le monde et les personnages construits par Anderson dans cet hôtel de rêve ne sont pas forcément le produit d’une imagination fertile, mais d’un esprit «différent», en parfaite harmonie avec la condition humaine. Un véritable artiste donc.

Mesdames en guerre

(Paul Feig, 2011)

Peu de comédies ont atteint l’Oscar, et celle-ci, écrite par Kristen Wiig et Annie Mumolo, a reçu non seulement les mentions de la meilleure actrice pour Melissa McCarthy (qui a depuis atteint les hauts rangs de la comédie), mais pour la meilleure Scénario original. L’intrigue est simple et suit un groupe d’amis dans les derniers jours avant le mariage de l’un d’eux. Cependant, le film se distingue non seulement par son fantastique humour intemporel, qui va du slapstick au jeu de mots raffiné, mais parce qu’il a involontairement déclenché un débat absurde qu’elle a elle-même rayé comme un match dans l’océan dès sa sortie: pas seulement les femmes sont drôles, mais elles peuvent parfaitement soutenir une comédie par elles-mêmes. Une chose était claire pour Hollywood: nous devons donner plus d’opportunités aux voix féminines.

Frances Ha

(Noah Baumbach, 2012)

Le cinéma de Noah Baumbach n’est pas pour tout le monde. Son ton doux-amer et ses influences cinématographiques brutes l’ont éloigné du courant dominant. Non pas que Frances Ha soit exactement un film pour le grand public, mais sans aucun doute l’haltère qu’elle a mis en place avec son partenaire de l’époque, Greta Gerwig – qui dirigera plus tard l’une de nos mentions honorables, Lady Bird – l’a amenée à créer un doux, honnête et loin du cynisme du cinéma indépendant contemporain. Ses hommages évidents à la Nouvelle Vague française et les étincelles de «Woody Allenescos» amusent ceux qui les reconnaissent, mais n’obstruent pas l’expérience de ceux qui ne viennent que pour voir un morceau de vie charmant (et douloureux).

Entretien avec des vampires

(Jemaine Clement, Taika Waititi 2014)

Le faux documentaire n’a rien de nouveau et, en fait, il peut parfois sembler une ressource facile, paresseuse et gaspillée. Ce n’est que lorsqu’il y a de vrais talents derrière et devant les caméras que les films (ou séries) dans ce format brillent et que la ressource devient un outil narratif: pas seulement une solution facile au petit budget. Dans ce cas, il s’agit d’un portrait de vie de vampires modernes. Le cadrage précis, les mouvements et les coupes de la caméra, ainsi que les performances parfaitement naturelles du casting, confèrent à ce faux documentaire fraîcheur et hilarité. Il n’a jamais été aussi facile de sympathiser avec un vampire.

Meilleures comédies de la décennie: La cabane de la terreur

(Drew Goddard, 2011)

La comédie et l’horreur sont des genres qui sont depuis toujours allés de pair. Cependant, le plus courant est de regarder des films «effrayants» avec de légères touches comiques. C’est un film rare dont l’intention première est de faire rire les gens tout en réalisant des moments vraiment effrayants. Produit et co-écrit par Joss Whedon, le premier long métrage de Drew Goddard (qui jusque-là avait principalement travaillé comme scénariste sur Lost, Alias ​​et Buffy the Vampire Slayer) présente un groupe de jeunes hommes (chacun représentant leur propre cliché), dont les vacances sont soudainement interrompues par tout un catalogue de monstres. Au sens propre.

Le loup de Wall Street

(Martin Scorsese, 2013)

Bien que ce ne soit pas le seul film avec des connotations comiques dans sa filmographie, le cinéma de Martin Scorsese n’est pas exactement connu pour être drôle. Cette satire sur l’ambition – qui est également basée sur une histoire vraie – est non seulement incroyablement drôle (une grande partie du mérite revient au duo DiCaprio-Jonah Hill), mais elle est arrivée à un moment historique où le public avait besoin d’un soupape de sécurité, ainsi que bénéficiaire du rêve américain brisé de se moquer. Avec ces types de cassettes biographiques, il y a le risque de glorifier par inadvertance ce que vous voulez critiquer, mais Scorsese est précis et décisif. Ne vous y trompez pas: Jordan Belfort représente tout ce qui ne va pas avec le capitalisme moderne.

Commande spéciale

(Phil Lord et Chris Miller, 2012)

Aujourd’hui, c’est difficile à croire, mais avant la sortie de ce film, personne ne pensait qu’un remake comique de la série des années 90 21 Jump Street était une bonne idée. Personne à part Phil Lord et Chris Miller, qui ont repris une propriété séculaire, n’y ont appliqué le modèle du «couple étrange» et ont créé l’une des comédies les plus spirituelles, irrévérencieuses et hilarantes de la décennie. Jonah Hill et Channing Tatum ont tellement de chimie à l’écran, il est difficile de croire qu’ils se sont à peine rencontrés pour filmer cette histoire de deux flics infiltrant un lycée. La suite, avec une prémisse tout aussi absurde, rentrerait également dans cette liste, mais nous l’avons laissée de côté afin de faire de la place pour d’autres films.

L’enfer

(Luis Estrada, 2010)

Y a-t-il un meilleur satiriste de la réalité mexicaine que Luis Estrada? Ici, également directeur de Herod’s Law et The Perfect Dictatorship, fait équipe avec Damián Alcázar pour raconter l’histoire d’El Benny, un homme expulsé des États-Unis qui retourne dans sa ville et le trouve plongé dans le trafic de drogue. La réalité et la fiction se mélangent dans ce qui se révèle bientôt comme une critique sévère de la soi-disant «guerre contre le narco», qui a débuté sous l’administration de Felipe Calderón. Au milieu des rires et des situations sombres et absurdes, Estrada nous rappelle qu’au Mexique on s’habitue à tout, “sauf à ne pas manger”.

Meilleures comédies de la décennie: Booksmart

(Olivia Wilde, 2019)

Amy et Molly sont deux filles coquines qui ont passé tout leur lycée à se préoccuper des notes et du bon comportement. Craignant d’avoir raté les «expériences typiques de l’adolescence», tous deux décident de compresser toutes ces situations en une seule nuit de folie. Le premier long métrage d’Olivia Wilde a été comparé à Superbad et à d’autres comédies pour ados “de fête”, mais ce qui la distingue vraiment (au-delà d’être écrite, réalisée et interprétée par des femmes) est l’honnêteté et la sincérité avec lesquelles elle est dépeint cette étape compliquée de la croissance. Que nous fassions partie de la génération représentée ici ou non, c’est un film auquel n’importe qui – femmes et hommes – peut facilement s’identifier.

