Revoir les vacances dans les univers narratifs de la culture pop est une tradition de longue date. Le monde des mangas, des romans légers et des anime n’échappe pas à ces représentations, cependant, la société japonaise entretient un rapport très particulier avec Noël.

Étant une célébration d’origine chrétienne, l’adoption des festivités de Noël au Japon – une nation où la majorité de la population professent le bouddhisme ou le shintoïsme – a commencé pendant l’après-guerre, motivée par une tendance purement consumériste, comme l’a fait d’autres célébrations américaines comme Halloween ou la Saint-Valentin qui ont été accueillies dans plusieurs pays du monde (en fait, le 25 décembre n’est même pas un jour férié au Japon).

Avec cela, Noël n’a pas de connotation religieuse dans le pays asiatique, mais est vu comme une date de fête sociale: un moment pour passer du temps entre amis et, surtout, pour partager des moments très romantiques en couple.

Voici nos 10 recommandations pour les épisodes d’anime et les films à revoir ce Noël. Bien qu’il existe des centaines de productions d’anime qui ont des parcelles ambiantes à cette période de l’année, nous avons décidé de limiter cette liste aux chapitres spéciaux de certaines séries classiques très populaires en Amérique latine, en plus de mentionner quelques longs métrages acclamés.

Ranma ½ – “Un Noël sans Ranma”

Ce classique des années 90 a pleinement profité de la vision japonaise de Noël, comme date de fête pour les amoureux, lors de son 125ème épisode. Alors que les sœurs Tendo préparent le dîner de Noël, Akane et Ranma sortent ensemble pour effectuer les achats requis, mais ils se retrouvent séparés par une série d’incidents malheureux dérivés du désir du reste des personnages de passer cette journée avec la personne qu’ils aiment le plus. Quand tout semblait indiquer que Ranma raterait cette célébration avec Akane, le chapitre nous offre l’un des gestes les plus doux vus entre ce couple de premier plan unique tout au long de la série emblématique basée sur le manga du légendaire Rumiko Takahashi.

Pokémon – “Un Noël avec Jynx”

Avec plus d’un millier d’épisodes produits, la franchise Pokémon a revisité les célébrations des fêtes à plusieurs reprises. Le premier a été introduit lors de son 65e épisode en octobre 1998, lorsque Ash, Misty et Brock rencontrent un étrange Pokémon abandonné sur la plage: un Jynx, qui s’avère être la propriété du Père Noël. Comme d’habitude, Team Rocket se présente avec l’intention de ruiner les festivités, mais vous pouvez imaginer comment cette tentative s’est terminée. Le plus drôle, c’est que cet épisode a rompu avec la continuité chronologique de l’histoire à l’époque. La raison? L’épisode devait être diffusé en décembre 1997, juste une semaine après le fameux épisode censuré “Electric Soldier Porygon” (celui qui a provoqué des crises d’épilepsie chez des centaines d’enfants japonais). En raison de cet incident, sa diffusion a été reportée de près d’un an.

Capteur carte Sakura – “Un beau Noël”

Initialement diffusé le 24 décembre 1998, le chapitre 35 de CardCaptor Sakura a clôturé la première saison de l’adaptation animée réalisée par le studio Madhouse avec un élan. Puisque l’anniversaire de Yukito est également célébré à Noël, la petite Sakura a le courage de l’inviter à passer la journée dans un parc d’attractions. Certes, ce ne serait pas un épisode de l’une des filles magiques gâtées du public latino-américain sans l’interruption d’une Clow Letter, qui menace de mettre en danger la vie de tous les visiteurs, y compris Tomoyo, Touya et Meilin. Cette œuvre attachante de CLAMP mangaka a toujours été caractérisée par son immense chaleur et son humanité, donc cette aventure est garantie de vous mettre un sourire sur le visage.

Doremi magique – “Sauvons le Père Noël”

C’est la veille de Noël, Doremi, Hazuki et Aiko décorent le magasin Maho-do pour l’occasion, bien qu’ils préfèrent vraiment être à la maison pour profiter de leurs vacances. Soudain, ils rencontrent un vieil homme en mauvaise santé qui, à leur grande surprise, se révèle être le Père Noël. Lorsqu’ils se rendent compte qu’ils ne sont pas dans des conditions optimales pour mener à bien leur travail, l’Ojamajo se porte volontaire pour distribuer les cadeaux à tous les enfants. Magical Doremi nous a épatés avec son approche rafraîchissante du genre mahō shōjo, se concentrant principalement sur les difficultés quotidiennes auxquelles chaque personnage doit faire face individuellement et collectivement. Sorti en décembre 1999, le chapitre 45 capture parfaitement ce sentiment de solidarité typique de l’époque.

Digimon Adventure 02 – “La Réunion de Noël Digimon”

La deuxième série de la franchise Digimon génère généralement des réactions mitigées chez les fans, mais se situer dans le même univers que la série originale nous a permis de vivre des moments émotionnels, comme les retrouvailles de Noël entre les enfants choisis de la première génération et leurs anciens compagnons Digimon. . Dans le chapitre 38, sorti le 24 décembre 2000, les élus de la nouvelle génération décident d’amener Agumon et compagnie dans le monde humain afin qu’ils puissent passer cette fête avec leurs protégés. L’intrigue nous laisse également un peu plus sur ce qui s’est passé dans la vie de Tai, Matt et Sora, maintenant lycéens.

Spécial Noël Love Hina – Veille silencieuse

Comme c’est le premier Noël du nouveau millénaire, une légende urbaine circule: si vous avouez votre amour en cette veille spéciale, votre souhait se réalisera. Keitarō est déterminé à avouer son amour à Naru, cependant, il n’est pas le seul à avoir l’intention de révéler ses sentiments la veille de Noël. L’adaptation manga de Ken Akamatsu occupe une place particulière dans le cœur des nouveaux arrivants dans le monde de l’anime du début du siècle et cette émission spéciale de 46 minutes – diffusée le 25 décembre 2000 – doit être l’une des meilleures. exposants de toute la série. L’humour caractéristique de Love Hina est réduit pour encourager l’exploration des relations entre les personnages, nous donnant des moments de drame et de romance accrus qui vous feront rire, pleurer et soupirer.

Toradora! – “Mercure rétrograde à Noël”, “Sous le sapin” et “Fête de Noël”

Contrairement aux épisodes que nous avons examinés jusqu’à présent, l’arc de l’histoire de Noël de Toradora!, Qui s’étend de l’épisode 17 à l’épisode 19 de l’anime, est le plus déchirant dans ce décompte, alors que le triangle amoureux entre Ryūji, Taiga et Minori atteint son point critique. . Des cœurs brisés, des malentendus et les vrais sentiments de nos protagonistes se font jour, marquant un tournant dans l’intrigue qui se dirige vers sa dernière ligne droite. Ce n’est pas une surprise, car les scripts pour l’adaptation des romans légers écrits par Yuyuko Takemiya ont été écrits par Masahiro Yokotani (Rascal ne rêve pas d’une fille rêveuse), sous la supervision de Mari Okada (anohana: The Flower We Vu ce jour).

K-On! – “Noël!”

Peu de séries animées ont capturé «l’esprit de l’adolescence» comme l’a fait la nouvelle venue Naoko Yamada avec son adaptation du manga K-On! Dans le septième épisode de la première saison, le président Ritsu convainc le reste des membres du club de musique légère d’organiser une fête de Noël. Ui, Nodoka et Sawa-chan-sensei se joignent à cette célébration hilarante, qui comprend un spectacle de talents et un échange de cadeaux. La série emblématique de Kyoto Animation a toujours profité de la beauté des moments les plus ordinaires de la vie quotidienne et cet épisode ne fait pas exception, avec la lueur de l’amour fraternel entre les sœurs Hirawizawa en son cœur. En prime, la dernière partie de l’épisode se déroule jusqu’au Nouvel An, lorsque Yui, Mio, Ritsu et Tsumugi visitent un temple pour remercier et faire leurs vœux pour l’année à venir.

La disparition de Haruhi Suzumiya (Dirs. Tatsuya Ishihara, Yasuhiro Takemoto, 2009)

Par un jour de Noël glacial, Kyon se rend à l’école pour célébrer l’occasion avec ses camarades de la brigade SOS, seulement pour constater que Haruhi a disparu et que personne d’autre ne semble se souvenir d’elle. En tant que série, La mélancolie de Haruhi Suzumiya génère des émotions mitigées au sein de la communauté, surtout après la diffusion du tristement célèbre arc “Endless Eight” dans la saison deux. Mais il y a un consensus concernant cette saga culte: la disparition de Haruhi Suzumiya est extraordinaire. Basé sur le quatrième volume des romans légers de Nagaru Tanigawa, la superbe animation de KyoAni, associée à l’arc brillant et aux rebondissements de l’intrigue auxquels ses protagonistes et le public sont conduits pendant un peu plus de 2 heures et 40 minutes – qu’ils ne ressentent jamais en tant que tels -, ils en font l’un des meilleurs films réalisés pour une franchise dans l’histoire de l’anime.

Parrains de Tokyo (Dir. Satoshi Kon, 2003)

Le film d’animation de Noël japonais par excellence. Le maître Satoshi Kon, responsable de chefs-d’œuvre comme Perfect Blue (1999), Millennium Actress (2001) ou Paprika (2006), nous présente l’aventure tragi-comique de trois sans-abri qui, à la recherche de cadeaux parmi les ordures la veille de Noël, se retrouvent avec un bébé abandonné. Cela marquera le début du voyage de ce trio inoubliable pour ramener le jeune dans sa vraie maison, alors que chacun d’entre eux cherche son propre miracle de Noël en cours de route. Co-écrit par le réalisateur lui-même et Keiko Nobumoto – scénariste principal de Cowboy Bebop et créateur de Wolf’s Rain -, Tokyo Godfathers est une histoire émouvante qui parvient à être non conventionnelle à la fois, mais respecte les axes thématiques des productions typiques de la saison de Noël: amour, espoir, famille et pardon. A voir absolument pour tout admirateur du travail de Satoshi Kon et du monde de l’animation en général.

Chers lecteurs, quels sont vos épisodes ou films de Noël préférés dans le monde de l’anime? Puisque vous êtes ici, nous vous invitons également à voir nos listes avec les 20 meilleurs films de Noël et les meilleurs épisodes de Noël à la télévision

