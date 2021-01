«Il n’y a pas de ‘rôle typique’ de Philip Seymour Hoffman »a écrit Jordan Hoffman de Vanity Fair à propos de la mort de l’acteur. Au-delà de jouer des rôles uniques dans les films, la carrière de Philip Seymour Hoffman était pleine de «bons choix, dans lesquels il a injecté tout son cœur et toute son âme».

Sans doute la nouvelle de son mort Le 2 février 2014, nous tous qui nous consacrons (totalement ou marginalement) au cinéma et aux arts ont été pris par surprise. L’incrédulité, la stupéfaction et un sentiment de perte ont soudainement envahi le fil de nos différents réseaux sociaux. Le cinéma, le théâtre et la culture avaient perdu Philip Seymour Hoffman – l’un des plus grands. Un acteur désespérément attiré par les extrêmes de la condition humaine.

Comme le dirait l’écrivain Esquire Tom Junod,

«À notre époque, il n’y a pas d’autre acteur qui ait réussi à nous suggérer de manière si intelligente que nous sommes tous la somme de nos secrets. […] Il a utilisé son apparence amicale pour jouer des gens inacceptables, en particulier pour eux-mêmes.

Et bien que le plus récent que nous ayons vu de Hoffman était son rôle de Plutarch Heavensbee dans The Hunger Games Catching Fire, voici une liste des 10 meilleurs personnages de Philip Seymour Hoffman.

Quel est ton préféré?

Jeux de plaisir (Dir.Paul Thomas Anderson)

Dans le deuxième film de Paul Thomas Anderson, PSH a joué un soundman amoureux de la star du film, Dirk Diggler. Il lui restait encore environ 3 bandes de plus avec l’auteur, et bien que dans chacune d’elles il puisse difficilement être décrit comme rien de moins que génial, nous pensons que c’était son meilleur.

Capote (Dir. Bennett Miller, 2005)

Bien qu’il ait reçu 4 nominations (toutes au cours des 8 dernières années), le seul Oscar qu’il a remporté était pour sa transformation du corps et de la voix pour incarner l’écrivain Truman Capote.

Le maître (Dir.Paul Thomas Anderson, 2012)

Nominé aux Oscars et en parfait équilibre avec le personnage dépareillé de Joaquin Phoenix, Hoffman incarne Lancaster Dodd, le chef charismatique d’un culte semi-religieux appelé La Cause. Ces rencontres entre Hoffman et Phoenix sont, pour le dire délicatement, épiques.

La guerre de Charlie Wilson (Dir. Mike Nichols, 2007)

Le dialogue d’Aaron Sorkin n’est pas pour tout le monde et sans le bon interprète, cela peut ressembler à une parodie de lui-même. Mais entre de bonnes mains, même les plus grossières, les plus méchantes et les plus bruyantes de toute la distribution, cela peut s’avérer être la meilleure partie d’un film qui, bien que décent, avait tellement plus à offrir.

Le bonheur (Dir. Todd Solondz, 1998)

Pour voir la capacité de Hoffman à nuancer même les côtés les plus grotesques de l’humanité, ne cherchez pas plus loin que son Allen dans ce film de Todd Solondz. Nous faire prendre soin d’un gars qui fait des appels obscènes à Lara Flynn Boyle? Juste lui. Juste lui.

Presque célèbre (Dir.Cameron Crowe, 2001)

Cameron Crowe a un talent particulier pour raconter des histoires sur «n’importe quel gars». Et Philip Seymour Hoffman avait une capacité particulière à nous montrer que n’importe quel type n’existe pas. Lester Bangs est le journaliste typique déçu de l’état actuel des choses qui vit éternellement en glorifiant le passé. Mais Hoffman transcende le cliché et parle plus d’un dévouement inconditionnel à sa passion: le rock and roll.

Synecdoche, New York (Dir. Charlie Kaufman, 2008)

Un travail d’une construction aussi complexe que ce puzzle de Charlie Kaufman nécessitait une interprétation principale tout aussi complexe et profonde. Voir PSH débattre avec lui-même, se replier sur lui-même et se déconstruire… cela n’a pas d’égal.

Les sauvages (Dir. Tamara Jenkins, 2007)

Philip Seymour Hoffman est au cœur de ce film sur deux frères qui doivent prendre soin de leur père sénile, lorsque sa petite amie meurt et ne le laisse plus rien. Un exemple parfait de cette leçon pour les acteurs novices: «moins c’est plus».

Sans défaut (Dir. Joel Schumacher, 1999)

Philip Seymour Hoffman brille en tant que femme trans préopératoire aux côtés de l’homophobe Robert De Niro dans ce film peu vu de 1999. Le film lui-même a ses problèmes, mais quand il s’agit d’agir, il est difficile de trouver une meilleure personne.

Mission: Impossible III (Dir.JJ Abrams, 2006)

Tout dans la carrière de Philip Seymour Hoffman n’était pas une tragédie et une exploration. Car être acteur, c’est aussi savoir s’amuser et personne comme lui pour donner vie à des rôles qui entre les mains de quelqu’un d’autre pourraient devenir absolument oubliables ou cartoon. Du soulagement comique de Twister, à l’ami dégoûtant de My Girlfriend Polly, et évidemment à son super méchant dans le premier long métrage de JJ Abrams, Mission: Impossible 3. Allez, ça vaut le coup juste pour cette scène où menace Tom Cruise.

J. Ivan Morales Écrivain, réalisateur et directeur éditorial de ce film, son sympathique voisin, Cine PREMIERE. Vous ne perdrez jamais espoir pour une deuxième saison de Studio 60 sur le Sunset Strip et Firefly.