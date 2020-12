À Hollywood, il y a des personnalités infinies. Dans cet esprit, il n’est pas surprenant qu’il y ait aussi une diversité de goûts. Ainsi, plusieurs actrices, acteurs et chanteurs ont décidé de sortir du conventionnel et de donner à leurs descendants les noms les plus improbables.

Des montagnes à la science en passant par les personnages de bandes dessinées extraterrestres, Nous vous présentons ce compte avec les noms les plus étranges d’enfants célèbres.

North West, Chicago West, Psalm West et Saint West

Filles et fils de: Kim Kardashian et Kanye West

Lorsque le rappeur américain et Kim Kardashian ont annoncé qu’ils auraient leur premier bébé, beaucoup ont pensé que, en raison de leurs initiales, le premier-né aurait un nom qui commencerait par un «K». Cependant, la décision finale a surpris les habitants et les étrangers, car, au moment de sa naissance, il a été confirmé qu’il s’appellerait North. Si le nom est combiné avec le nom de famille (Nord-Ouest), la traduction en espagnol serait Noroeste. Le prochain membre de la famille a eu un sort similaire, puisque son nom est Chicago West, qui serait Chicago West.

Mais la tradition des noms étranges ne s’est pas arrêtée là, puisque ses deux enfants s’appellent Saint West (Santo West) et Psalm West (Salmo West), une question que le modèle attribue également à sa foi religieuse.

Martin aux pommes

Fille de: Gwyneth Paltrow et Chris Martin

La fille unique de l’actrice et chanteuse principale de Coldplay a un nom assez… naturel, pour ainsi dire. Ce n’était pas vraiment choisi parce que cela avait une signification particulière ou quelque chose comme ça, mais plutôt parce que cela leur venait à l’esprit. Cela a été révélé par l’interprète lors d’une apparition dans l’émission d’Oprah Winfrey en 2004, disant:

«Quand elle était enceinte, son père a dit: ‘Si c’est une fille, je pense qu’elle devrait s’appeler Apple.’ Cela sonnait si doux et m’a apporté une si belle image. Les pommes sont très sucrées et saines. Et c’est biblique. “

Everest Lucas

Fille de: George Lucas et Mellody Hobson

La quatrième fille du créateur de la galaxie lointaine et de la célèbre femme d’affaires est la plus jeune de toutes, mais son nom porte déjà la grandeur.

En choisissant le nom du nouveau membre de sa famille, le producteur également et sa femme ont décidé de ne pas aller sur d’autres planètes et de garder les choses sur terre, sans toutefois perdre l’aspiration à explorer de nouveaux sommets, comme Everest l’appelle.

Science audio Clayton

Fils de: Shannyn Sossamon et Dallas Clayton

Un de plus parmi les célèbres et célèbres qui ont des enfants aux noms étranges. Celui avec le descendant de l’actrice de A Knight’s Tale et auteur de livres pour enfants est né grâce à une condition particulière. Dans une interview avec le portail Contact Music, Sossamon a avoué qu’elle voulait pouvoir appeler son fils par un mot et non par un nom propre.

Dans cet esprit, son petit ami a feuilleté le dictionnaire trois ou quatre fois et a trouvé les deux mots qui donnent son identité à l’adolescent.

Si traduit, il reste «science auditive». Quoi de neuf, hein? Peut-être sera-t-il bientôt l’un de ses plus grands représentants de ce domaine d’études. La vérité est que l’interprète était dans plusieurs groupes de rock, alors peut-être que la décision est liée à cela.

Lyra Antarctica Seaborn Sheeran

Fille de: Ed Sheeran et Cherry Seaborn

Récemment, l’auteur-compositeur-interprète de Photograph a annoncé que lui et sa femme accueillaient leur premier bébé, dont le deuxième prénom est Antarctique.

On ne sait pas d’où vient le choix du deuxième prénom, mais beaucoup pensent qu’il a surgi quand Ed a participé à un concert-bénéfice dont les fonds étaient destinés à cette région. Cependant, le premier d’entre eux a une raison plus évidente, puisque à de nombreuses reprises l’artiste a mentionné que sa série de livres préférée est His Dark Materials de Phillip Pullman, même là où le protagoniste s’appelle… Exactement! Lyra Belacqua.

Indian Falconer Downey

Fils de: Robert Downey, Jr. et Deborah Falconer

En fait, peu importe à quel point vous recherchez, il est impossible de trouver une raison apparente pour laquelle l’acteur et le chanteur, qui était sa deuxième épouse, voulaient nommer leur fils de cette façon, mais cela doit être pour quelque chose (ou peut-être pas).

Ils aiment probablement juste les histoires indiennes.

Cage de Kal-El

Fils de: Nicolas Cage

À ce stade, il y a trois choses qui ne sont un mystère pour personne. 1, Nic Cage a des goûts décalés: 2, c’est un fan de super-héros et 3, c’est un fan de Superman (FAN!).

Si vous mélangez ces ingrédients ensemble, votre fils ne porte logiquement rien de moins que le nom kryptonien de l’homme d’acier. Et si cela ne suffisait pas, son nom légal est assez surréaliste, puisque, effaçant le nom de scène de son père, le descendant s’appellerait Kal-El Coppola. Rien de mal. Lignées de majesté cinématographique et interplanétaire.

Harley Quinn Smith

Fille de: Kevin Smith

Et comme on est d’humeur comique, c’est un autre nom qui vient directement des panneaux imprimés, puisque le responsable des Clercs n’a à aucun moment pris la peine de cacher son goût pour la bande dessinée et ses personnages.

Son admiration pour cet univers est telle que sa fille partage un caractère distinctif avec le médecin dérangé devenu l’ennemi juré de Batman. Dans une interview avec ABC Audio, la jeune actrice a déclaré que lorsqu’elle est allée à la première de Birds of Prey, Margot Robbie l’a saluée en disant: «Bonjour, vraie Harley!», À quoi elle, très excitée, a répondu: maintenant je peux mourir ».

Inspektor pilote Lee

Fils de: Jason Lee

Un autre qui n’a pas beaucoup d’explications, sauf que l’acteur de My Name Is Earl a un jour commenté qu’il écoutait une chanson avec le mot «Pilot». Il a aimé et son fils est resté.

Le truc Inspektor est un mystère (très ad hoc).

