Le Quidditch peut être un jeu violent et dangereux, mais il est apprécié par la communauté sorcière quoi qu’il arrive. Peu de joueurs vraiment talentueux peuvent devenir des stars. Et la passion des sorciers pour le jeu est telle qu’elle a même atteint la communauté moldue. Pour tester les événements récents sur une falaise en Suisse où un groupe de parachutistes a sauté sur des balais comme Harry Potter l’a fait dans tous ses films.

La raison de cette curieuse scène s’est produite (via) grâce au dix-neuvième anniversaire du premier film de la saga. Ce n’est pas vrai. La réalité est que ce groupe d’amis s’est rendu à Lauterbrunnen, en Suisse, pour commémorer le 500e saut d’un de ses membres. Pour le rendre encore plus spécial, ils ont décidé d’en faire un style Harry Potter, à propos de balais magiques qui ne peuvent pas voler dans la vraie vie, mais qui à première vue semblent le faire.

Ils ont publié les preuves via leurs réseaux sociaux et les images sont vraiment magiques. C’est Antony Newton, de France, qui a diffusé l’information et a même précisé que l’idée était née de façon inattendue. Au début, l’idée était simplement de sauter de la falaise de 200 mètres de haut avec son ami, mais juste quelques jours avant de voir un film de Harry Potter et cela leur a donné l’idée d’essayer quelque chose de différent.

Sans beaucoup de préparation, ils ont construit des balais similaires à ceux vus dans les films du sorcier et se sont aventurés dans le vide avec le véhicule magique entre leurs jambes, apportant sûrement une grande fierté à Madame Hooch, l’instructeur de vol à l’école de sorcellerie et de sorcellerie de Poudlard. .

Dans la vidéo, vous pouvez entendre l’un des parachutistes crier Wingardium Leviosa juste avant de sauter de la falaise. Dans le monde fictif de Harry Potter, le sort jeté fonctionne pour faire voler les objets. Personne n’a eu le temps de dire au parachutiste aventureux que ce n’est pas léger, car après l’avoir dit, il a sauté immédiatement.

La vidéo est rapidement devenue virale sur les réseaux sociaux. Surtout parmi les fans de la série de romans créés par JK Rowling. Le Quidditch est un sport joué au balai sur un large terrain semblable au football. Les deux équipes s’affrontent pour insérer le souafle dans l’un des 3 buts de l’équipe adverse, tout en évitant les cognards – des balles agressives qui aiment frapper les joueurs – et l’une est chargée d’attraper le vif d’or, qui met fin une fois à la partie. capturé.

Dans la vraie vie en dehors des livres et des films, des jeux et des tournois de Quidditch sont organisés parmi les fans de Harry Potter, bien que bien sûr, sans les balais volants. En passant, ce n’est pas la première fois qu’un groupe de parachutistes imite une scène ou une coutume de Harry Potter tout en faisant du sport extrême. Il y a quelques années, en Colombie, des parachutistes jouaient au Quidditch depuis les hauteurs en sautant directement d’un avion avec des balais et un souafle.

Luis Angel H Mora Ma lettre de Poudlard n’est jamais arrivée, alors j’ai concentré ma vie sur le cinéma. J’aime écrire, Harry Potter, Doctor Who et les soirées où je suis astrologue. John Williams et The Killers musicalisent le drame de ma vie.