Ce n’est un secret pour personne que David Lynch a une personnalité un peu folle et décalée. Bien que sa filmographie ait été applaudie à la fois par les habitants et les étrangers et que sa carrière ait été reconnue, il a parfois publié des commentaires controversés qui, pour beaucoup, pourraient ne pas avoir de sens.

Sans plus, nous présentons les phrases les plus étranges de David Lynch.

À propos d’aller au cinéma

Il est étrange qu’en tant que réalisateur acclamé, quelqu’un ne se sente pas à l’aise dans une salle de cinéma, avec les lumières éteintes et en compagnie du grand écran, mais c’est exactement ce qui arrive à la personne en charge de The Elephant Man (via ), qui a avoué que, loin de profiter de l’expérience, cela lui apporte un sentiment de nervosité. Parce que? Voici comment il l’explique:

«Je ne suis pas vraiment passionné de films. Malheureusement, je n’ai pas le temps. Je n’y vais pas. Et je suis très nerveux quand je vais voir un film, car je me soucie beaucoup du réalisateur et il m’est difficile de digérer mon pop-corn ».

À propos des idées

Le créateur a écrit un livre intitulé Catching the Fish. Dans une partie de son contenu, il parle de l’importance des idées et de la façon dont elles viennent à l’esprit – il doit être intéressant d’écouter un pitch pour une de vos productions -. Parmi les pages du recueil, on lit (via):

Les idées sont comme des poissons. Si vous voulez attraper de petits poissons, vous pouvez rester dans les eaux peu profondes. Mais si vous voulez attraper le gros poisson, vous devez aller plus loin. En profondeur, les poissons sont plus puissants et purs. Ils sont gigantesques et abstraits. Et ils sont très beaux ».

À propos des vaches … et du fromage

Le directeur de Mulholland Drive est connu pour avoir une étrange obsession pour le bétail. Le premier échantillon de ceci est venu quand en 2000, le cinéaste a assisté à la New York Cow Parade (via). Lynch, aussi excentrique soit-il, s’est présenté avec une sculpture qu’il a réalisée. Cependant, les organisateurs ne lui ont pas permis de montrer son travail car, apparemment, il s’agissait d’une vache décapitée pleine de sang. Quoi qu’il en soit, il était content de leur participation, disant:

«Ils m’ont dit que je pouvais faire tout ce que je voulais tant que ce n’était pas sexuellement explicite ou classé X, alors j’ai construit ma vache. J’ai passé un bon moment à le faire. “

D’un autre côté, un beau jour, Lynch s’est assis au coin d’une rue avec une vache – cette fois vivante et réelle – et un grand panneau indiquant «Pour votre considération. Laura Dern », ceci afin d’obtenir une nomination aux Oscars pour l’actrice, qui avait joué dans son film Inland Empire. Interrogé sur la nature de l’action, il a répondu (via):

«J’ai mangé beaucoup de fromage pendant le tournage et cela m’a fait plaisir. J’espère que les membres de l’Académie en auront assez de 10 millions d’annonces et s’attendent à quelque chose de différent. “

À propos des cafés

Une autre des phrases les plus étranges de David Lynch. Poursuivant la perception que Lynch a du processus de narration, il y a cette phrase qui, en plus, rend clair le goût que l’écrivain a aussi pour la nourriture, et pour les allégories qui peuvent découler de ce qui est comestible, mais aussi pour les lieux où ces aliments sont vendus (via):

«Il y a une certaine sécurité quand on pense à une cafétéria. Vous pouvez prendre un café ou un milk-shake et vous pouvez entrer dans des zones étranges et sombres et toujours retourner à la sécurité de la cafétéria. “

À propos de son film Dune

Tout adepte de la carrière de Lynch sait que, lorsque le réalisateur a accepté le défi d’adapter le roman de Frank Herbert au celluloïd, il a beaucoup souffert en essayant de s’adapter aux exigences du producteur, Dino De Laurentiis, qui se heurtait constamment aux idées qui étaient Ils avaient. Le désaccord a atteint un tel point que le cinéaste s’est dissocié du film, supprimant son nom des versions nationales et le remplaçant par le pseudonyme Alan Smithee – l’édition théâtrale avait sa véritable signature. Lors d’une séance de questions-réponses avec ses fans via YouTube, le réalisateur a été très direct lorsqu’on lui a demandé de quoi il était fier. Ceci dit:

“Je suis fier de presque tout sauf Dune.”

La réponse ne s’est pas arrêtée là, bien sûr, car plus tard, il a mentionné qu’il appréciait énormément son travail, et c’est bien, car s’il doit constamment penser à des dates comme celles-ci, il se divertira sûrement beaucoup.

