“ Eternals ” est le prochain film de l’univers cinématographique Marvel (MCU) et, en tant que production typique de ladite saga, son développement a été gardé discrètement, afin de ne pas révéler de spoilers, mais ce que la maison des idées n’a peut-être pas pris en compte, c’est que certains jouets officiels d’action réelle ont révélé un fait sur le personnage d’Angelina Jolie: Thena et Gilgamesh formaient un couple.

Il faut se rappeler que l’actrice de 45 ans jouera Thena, l’un des membres des Eternals, qui, comme ses compagnons, vit depuis de nombreux siècles, ayant diverses aventures, ainsi que des histoires d’amour, comme avec Gilgamesh, un héros avec un super force et endurance surhumaines, qui sera joué par l’acteur Don Lee pour le film.

Cette romance s’est fait connaître grâce à quelques figurines de collection issues de l’adaptation cinématographique où en plus de présenter l’apparence que les super-héros auront sur grand écran, il y a une description de chaque personnage, par exemple celle de Gilgamesh qui dit:

“Il est le plus fort et le plus gentil des Eternels, et lui et Thena sont devenus un couple après que certains événements du passé les aient séparés des autres Eternels.”

“Gilgamesh, ou mais forte e bondoso dos Eternos, e Thena devient une maison après que certains événements du passé vous sépareront de deux autres Eternals” 👀 pic.twitter.com/smNk3gZiLB – Marvel News (@BRMarvelNews) 27 décembre 2020

Bien que cela confirme que Thena et Gilgamesh étaient un couple, La vérité est que la relation entre les deux super-héros n’a pas encore été confirmée, bien que les cas de fuites dues aux produits d’un film se révèlent généralement vrais, par exemple les combinaisons de voyage en eLe temps des Avengers dans ‘Avengers: Endgame’.

Pour le moment, ‘Eternals’ sortira en salles le 5 novembre 2021, une année exacte à partir de sa première originale, qui a été retardée par la pandémie de coronavirus qui a affecté l’ensemble de l’industrie cinématographique mondiale.