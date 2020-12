Disney a officiellement annoncé qu’il développait actuellement des remakes de deux comédies classiques telles que ‘Trois hommes et un bébé’ (1987) et «Douze à la maison» (2003). Les deux arriveront à Disney + en 2022 avec Zac Efron («Baywatch: Baywatch») et Gabrielle Union («Night of Revenge») respectivement.

“ Trois hommes et un bébé ” (Trois hommes et un bébé) a été réalisé par Leonard Nimoy et a joué Tom Selleck, Steve Guttenberg et Ted Danson dans le rôle de trois célibataires new-yorkais qui traitent et tombent amoureux d’un bébé. Basé sur le film français de 1985 «Trois Hommes et un Couffin» de Coline Serreau, la version de Nimoy a été écrite par James Orr et Jim Cruickshank. Le film a été un énorme succès pour Disney, devenant le premier film d’action en direct du studio à dépasser les 100 millions de dollars au box-office national.

Le film a présenté une suite en 1990 intitulée “Trois hommes et une petite dame”, réalisé par Emile Ardolino et écrit par Charlie Peters à partir d’une histoire de Sara Parriott et Josann McGibbon. Ce film a rapporté 71 millions de dollars au box-office mondial.

En attendant le réalisateur éventuel, Will Reichel a écrit le scénario de cette nouvelle version qui aura le rôle principal de Zac Efron, qui retournera au travail pour Disney 12 ans après que ‘High School Musical’ ait conclu son trilogue à succès avec ‘High School Musical 3 : End of Course », un film qui avait un montant brut mondial de 250 millions de dollars pour un budget de 11 millions de dollars.

Basé sur le roman semi-autobiographique du même nom de Frank Bunker Gilbreth Jr. et Ernestine Gilbreth Carey de 1948, “ Twelve at home ” est un remake d’un film du même titre de 1950 qui raconte les aventures des Bakers, un couple marié avec douze enfants. . Le film a été redémarré en 2003 avec le rôle principal de Steve Martiny Bonnie Hunt, gagnant un brut mondial de 190 millions de dollars. Lacinta a eu une suite en 2006.

Avec Gabrielle Union, la nouvelle version montrera une famille multiraciale de 12 personnes qui vivent entourées d’une vie familiale trépidante et de leur entreprise familiale. Le projet vient du producteur de «Black-ish», Kenya Barris, avec Gail Lerner comme réalisatrice. Union servira de producteur exécutif aux côtés du réalisateur de la version cinématographique de 2003, Shawn Levy.