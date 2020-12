L’industrie cinématographique a été grandement affectée tout au long de 2020 et il semble que 2021 ne sera pas aussi positive que prévu, car les faibles recettes semblent alarmer les productions, elles ont donc cherché à reporter leurs premières en espère que la situation mondiale s’améliorera, tel est le cas de ce film de DreamWorks et Universal, alors qu’ils retardent finalement «The Boss Baby 2».

Après le grand succès du film ‘Le bébé patron’ En 2017, la société de production DreamWorks a décidé de lancer une suite, qui sera nommée ‘The Boss Baby: Entreprise familiale’, qui devait sortir en mars 2021, mais en raison de la situation mondiale et des faibles revenus dans les films, il a été décidé d’attendre un peu plus longtemps.

Bien que nous n’aurons pas à attendre trop longtemps pour voir cette suite, car bien que ils retardent ‘The Boss Baby 2’, Cela ne prendra que quelques mois, car maintenant sa nouvelle date de sortie est prévue pour 17 septembre 2021 et on s’attend à ce que d’ici là, la situation des cinémas dans le monde s’améliore et puisse avoir une collection mondiale plus élevée.

Bien que n’étant pas un excellent film, DreamWorks n’a pas l’intention d’apporter cette suite aux plates-formes de streaming comme l’ont fait d’autres sociétés de production, tel est le cas de Warner, qui apportera simultanément toutes ses premières 2021 en salles. cinéma ouvert ainsi que la plateforme de HBO Max, qui a déjà commencé avec ‘Wonder Woman 1984’, qui avait une bonne collection malgré les problèmes.

‘The Boss Baby: Entreprise familiale’ sortira en salles le 17 septembre 2021 et sera à nouveau réalisé par Tim McGrath.