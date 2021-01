Yahoo Life and Style

“ Un pas en avant ” revient: c’est la vie de ses protagonistes 15 ans après la fin de la série

En avril 2005, après six saisons, le dernier épisode de «Un pas en avant» (2002-2005) a été diffusé. La série créée par Daniel Écija, Ernesto Pozuelo et Pilar Nadal a conquis le public d’Antena 3 et 15 ans plus tard elle peut animer le confinement par coronavirus à de nombreux spectateurs en devenant disponible est disponible sur ATRESPlayer.Maintenant, des mois plus tard, les fans ont un nouvelle raison de se réjouir. Et c’est que, comme cela s’est produit récemment avec la physique ou la chimie, la chaîne semble avoir trouvé une veine dans la série jeunesse du passé et la prochaine à traverser l’atelier sera la série qui a exploré l’expérience dans une académie de danse où différents étudiants de la danse cherchait à s’entraîner à devenir quelqu’un dans le monde de la danse.La nouvelle était donnée par Yotuel Romero dans la Résistance, l’un de ses acteurs, qui, interviewé par David Broncano, a largué la bombe. Pour l’instant, de nombreux détails restent à connaître, mais dans cette réunion, qui pourrait être une spéciale de quelques chapitres, il semble que tous les protagonistes ont été téléchargés sur le navire. Avec cette galerie, nous rappelons les protagonistes de la fiction et découvrons comment vont les élèves et les professeurs de l’école de danse Carmen Arranz plus d’histoires qui pourraient vous intéresser: “ Physique ou chimie ” revient: c’est ainsi que ses protagonistes ont changé Voici comment seraient les stars d’Elite si elles étaient du sexe opposé Les stars de ‘Pretty Femme ‘, 30 ans plus tard