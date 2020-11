Oricon, La principale agence de collecte de données du Japon, a publié la liste des romans légers les plus vendus au cours de l’année écoulée, avec des chiffres allant du 18 novembre 2019 au 22 novembre 2020. Pour la première fois depuis l’entreprise a commencé à réaliser ce classement annuel en 2008, une seule franchise au premier rang des ventes par série et en volume: Tueur de démons: Kimtesu no Yaiba.

Ces chiffres reflètent le succès retentissant dont jouit Kimtesu no Yaiba dans tous les domaines de la culture pop au Japon, car il faut se rappeler que la franchise ne trouve pas son origine dans le monde des romans légers, mais dans le manga de Koyoharu. Gotōge. En fait, les romans de la saga, d’Aya Yajima, ne sont que de simples extensions de l’univers Kimetsu no Yaiba avec des histoires parallèles des événements qui se produisent entre les différents arcs de l’intrigue de l’œuvre originale et une romanisation du film Demon Slayer: Kimetsu. no Yaiba – The Movie: Mugen Train, qui est déjà le deuxième film le plus rentable de l’histoire du pays asiatique.

Le reste du classement des ventes par saga littéraire est complété par des titres bien connus des amateurs de romans légers tels que Re: ZERO – Commencer la vie dans un autre monde-, Cette fois-là, je me suis réincarné en slime Oui Sword Art en ligne. En Occident, ces trois sagas sont publiées en anglais par l’éditeur Yen On et leurs volumes peuvent être achetés via Amazon. Le seul titre qui apparaît dans les listes ci-dessous et qui a une publication officielle au Mexique est Suzerain, avec l’aimable autorisation de Panini Novelas.

Tueur de démons: Kimetsu no Yaiba

– Shiawase no Hana

Pour le moment, aucun éditeur en Amérique du Nord n’a encore annoncé l’acquisition de la licence pour publier les romans de Kimetsu no Yaiba.

TOP 5 DES NOUVELLES LUMIÈRES LES PLUS VENDUES DE 2020 (PAR SÉRIE)

POSITIONERIEAUTORSVENTES ESTIMÉES1Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Koyoharu Gotōge (histoire originale) / Aya Yajima (roman) 2,752,5932Re: ZERO – Commencer la vie dans un autre monde-Tappei Nagatsuki (auteur) / Shinichirou Otsuka (illustrations) 7323143Thatna Otsuka asuka a SlimeFuse (auteur) / Mitz Vah (illustrations) 6067004 Sword Art Online Reki Kawahara (auteur) / abec (illustrations) 564,2355 Kusuriya no HitorigotoHyūnganatsu (auteur) / Kashiwa Miyako (illustrations) 527,950

TOP 5 DES LUMIÈRES LES PLUS VENDUES DE 2020 (PAR VOLUME)

TITRE DU POSTE AUTEURS VENTES ESTIMÉES1Démon Slayer: Kimetsu no Yaiba – Shiawase no HanaKoyoharu Gotōge (histoire originale) / Aya Yajima (roman) 923,1392Démon Slayer: Kimetsu no Yaiba – Kataha no ChōKoyoharu Gotōya Yayer (histoire originale) Kimetsu no Yaiba – Kaze no MichishirubeKoyoharu Gotōge (histoire originale) / Aya Yajima (roman) 607,3474 Overlord 14Kugane Maruyama (auteur) / so-bin (illustrations) 228,6285Demon Slayer – Kimetsu no Yaiba – The Movie: Mugen Train Koyoharu Gotōge ( Histoire originale) / Aya Yajima et Ufotable (roman) 197397

Overlord 14

C’est la première fois que la même franchise dirige les ventes annuelles de romans légers et de mangas au Japon.

