Au cours de ce 2020, les Simpsons sont devenus le nouveau Nostradamus et c’est que leurs «prédictions» de ce qui se passe dans notre réalité semblent n’avoir aucun repos. A cette occasion, la famille jaune a mis sur la carte Steve Adler, Maire d’Austin, au Texas, qui semble être la nouvelle version du célèbre Diamond Mayor.

Début novembre 2020, Steve Adler a partagé une vidéo, depuis ses réseaux sociaux officiels, pour demander à la population de la manière la plus attentive de continuer à rester chez elle pour éviter que l’infection COVID-19 ne devienne plus latente. Cependant, son message est devenu extrêmement contradictoire après que le portail du journal Austin American-Statesman ait rapporté que le lendemain, le maire, avec sept autres personnes, avait pris un avion privé à destination de Los Cabos San Lucas, au Mexique. Il s’avère que le fonctionnaire s’est rendu en vacances pendant une semaine avec sa famille, en particulier pour célébrer le mariage de sa fille.

Dans cet audiovisuel, Steve Adler a mentionné ce qui suit:

«Nous devons rester à la maison s’ils le peuvent. Ce n’est pas le moment de se détendre, regardons de très près… Nous devrons peut-être fermer plusieurs choses si nous ne faisons pas attention. ”

L’affaire a été rendue publique, et bien que Steve Adler ait informé que lors de la célébration et de ses vacances des règles avaient été établies pour garantir la sécurité des invités, il a ensuite envoyé une déclaration (via EW) dans laquelle il était désolé et a souligné ce qui suit:

«Désolé ce voyage. Ma crainte est que ce voyage, même après avoir eu lieu pendant une période plus sûre, puisse être utilisé par certains pour justifier un comportement à risque. Rétrospectivement, et bien qu’aucun ordre n’ait été violé, un mauvais exemple a été donné pour lequel je m’excuse.

Et qu’est-ce que les Simpsons ont à voir avec tout cela? Eh bien, si vous vous souvenez, il y a un personnage nommé Joe Quimby, mieux connu sous le nom de Diamond Mayor de Springfield. Dans l’épisode 21 de la saison 4 de la série intitulée Marge in Chains, une épidémie de grippe très contagieuse éclate. Au cours de l’une des scènes, le maire Diamond fait une annonce télévisée pour informer qu’il ne quittera pas Springfield. Cependant, il est interrompu par un batteur natif et il est révélé qu’il se trouve sur un faux plateau sur une plage des Bahamas. À propos, cet épisode de l’émission a fait la une des journaux car il aurait également prédit la pandémie de COVID-19.

