2021 marquera l’arrivée d’une nouvelle offre de téléphones portables et d’accessoires intelligents sur le marché mexicain. C’est la marque Realme qui arrive pour la première fois au Mexique avec deux smartphones aux fonctions et capacités différentes, une smartwatch et un modèle d’écouteurs sans fil à des prix de lancement spéciaux.

Il a fallu près d’un an à la marque realme pour faire ses débuts sur le marché national, et pourtant elle ne le fera pas de manière traditionnelle, mais grâce à l’alliance avec une célèbre boutique en ligne. Grâce à Amazon, vous pouvez trouver pour l’instant les quatre produits realme à un prix de lancement spécial, avec des remises que nous ne verrons guère à l’avenir.

Depuis deux ans, Realme fait son entrée sur le marché concurrentiel de la téléphonie et des appareils intelligents. Venant de Chine, cette société promet de définir la nouvelle tendance au Mexique en termes de produits haut de gamme moyen à des prix abordables. Pour le consommateur mexicain, à partir du 20 janvier, quatre de leurs appareils seront disponibles et nous vous présentons ici chacun d’entre eux.

Realme 7 et 7 Pro

La présentation de Realme au Mexique est livrée avec deux smartphones: le realme 7 et le pro 7. Bien que vous puissiez penser que les deux sont similaires en termes de fonctionnalités et simplement de taille différente, la réalité est qu’ils ont des caractéristiques différentes.

Il realme 7 Il dispose d’un écran LCD de 6,6 pouces avec une résolution Full HD + et un taux de rafraîchissement de 90 Hz, c’est-à-dire qu’il met à jour ses images jusqu’à 90 fois par seconde. Sa capacité est de 128 Go avec possibilité d’extension via un stockage SD externe. Sa puissance est de 8 Go de RAM et il dispose du système d’exploitation Android 10. Il dispose d’un capteur d’empreintes digitales latéral et d’un système de quatre caméras allant de 48 à 16 mégapixels à l’avant.

Le prix régulier de realme 7 Il est 8 999 pesos Si vous l’achetez en bleu ou en blanc, mais par lancement, il peut être acheté à 5999 pesos.

Pour sa part le realme 7 Pro Il dispose d’un écran de 6,4 pouces avec la technologie SUPERAMOLED et d’un quadruple caméra de 64 mégapixels et jusqu’à 32 sur la caméra frontale. Bien que sa capacité soit également de 128 Go avec possibilité d’extension et 8 Go de RAM, son démarrage est basé sur une puce Qualcomm Snapdragon 720G.

Il realme 7 Pro Il a un prix en bleu et argent de 9999 pesos, mais au lancement, vous pouvez l’acheter à 6499 pesos.

Montre Realme S

Realme présente sa première smartwatch avec un design circulaire et un écran de 1,3 pouces, recouvert de métal et avec un bracelet en plastique réglable. La principale caractéristique est qu’il a la capacité de mesurer le niveau d’oxygénation dans le sang, en plus des fonctions classiques de surveillance de l’activité physique.

Il dispose de 16 modes sportifs et sa capacité de batterie promet jusqu’à 14 jours de fonctionnement. Sur Amazon, vous pouvez l’acheter pour un prix de 1599 pesos.

Realme Buds Q

Les écouteurs sans fil de la marque sont également venus concurrencer sur le marché tous les appareils d’écoute. Bien sûr, ils sont équipés pour une suppression correcte du son, avec une conception en caoutchouc qui permet également un confort d’utilisation. La batterie résiste jusqu’à 20 heures d’activité continue et est certifiée étanche à l’eau.

La conception du realme Buds Q C’est un lancement intéressant et spécial, en noir et avec un design de José Levy, un créateur d’art français. Ils sont au prix de 599 pesos.

Luis Angel H Mora Ma lettre de Poudlard n’est jamais arrivée, alors j’ai concentré ma vie sur le cinéma. J’aime écrire, Harry Potter, Doctor Who et les soirées où je suis astrologue. John Williams et The Killers musicalisent le drame de ma vie.