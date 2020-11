Ce n’est un secret pour personne que dans le monde entier, le coronavirus a causé des ravages à bien des égards, y compris Hollywood, qui a modifié son calendrier de sortie, c’est la liste des suites qui ont été retardées en 2020.

Bon nombre des suites qui étaient prévues à l’époque ont été annulées jusqu’en 2021, la grande majorité.

Les studios hollywoodiens adorent une franchise qu’ils peuvent exploiter pour toute sa valeur, et parfois au-delà. Peu importe combien d’argent ils gagnent pour cela, le fait est qu’ils le font parce que les masses leur disent que c’est la bonne chose à faire au-delà de leur cupidité.

Les suites, les préquels, les redémarrages et les remakes ont tendance à être de gros gains, avec des franchises comme “ Star Wars ”, Marvel, DC et “ Fast & Furious ” servant presque de licence pour imprimer de l’argent, rapportant généralement des centaines de millions. Sinon des milliards de dollars avec chaque nouveau film.

C’est en dépit du fait que beaucoup de ces films finissent par diviser la base de fans de la franchise ou gagner de mauvaises critiques. Après tout, il est difficile de participer à cette conversation si vous ne payez pas pour voir le film.

Grâce à la pandémie de coronavirus, il n’y a eu presque pas de sorties de films majeurs cette année, et les rares qui sont libérés pendant la pandémie de Covid-19 ont eu tendance à être diffusés en première sur les services de streaming.

C’est un sujet déprimant, mais voici toutes les grandes suites qui ont été repoussées à 2020, dans un autre univers sans coronavirus, elles ont déjà été publiées.

«Black Widow» prévu pour le 1er mai 2020, sera présenté en première jusqu’au 7 mai 2021. «Candyman» prévu pour le 12 juin 2020, sera présenté en première jusqu’au 27 août 2021. «The Conjuring: The Devil Made Me Do It ‘prévu pour le 11 septembre 2020, sortira jusqu’au 4 juin 2021.’ Death On The Nile ‘prévu pour le 9 octobre 2020, n’a pas de date de sortie pour le moment.’ Eternals ‘prévu pour le 6 novembre 2020, sera diffusé jusqu’au 5 novembre 2021.’ F9 ‘prévu pour le 22 mai 2020, sera diffusé jusqu’au 2 avril 2021.’ The Forever Purge ‘prévu pour Le 10 juillet 2020, il sera présenté en première jusqu’au 9 juillet 2021. «Ghostbusters: Afterlife» prévu pour le 10 juillet 2020, sera présenté en première jusqu’au 11 juin 2021. «Godzilla Vs. Kong» prévu pour le 20 novembre 2020, pour la première jusqu’au 21 mai 2021. «Halloween Kills» prévu pour le 16 octobre 2020, pour la première jusqu’en 2022. «The King’s Man» prévu a pour le 18 septembre 2020, sera diffusé jusqu’au 12 février 2021.’Minions: Rise Of Gru ‘prévu pour le 3 juillet 2020, sera diffusé jusqu’au 2 juillet 2021.’ ‘No Time To Die ” prévu pour le 10 avril 2020, sera diffusé jusqu’au 2 avril 2021. ‘Peter Rabbit 2: The Runaway’ prévu pour le 7 août 2020, sera présenté en première jusqu’au 15 janvier 2021. ‘Quiet Place Part 2 ‘prévu pour le 18 mars 2020, sera présenté en première jusqu’au 23 avril 2021.’ Spiral: From The Book Of Saw ‘prévu pour le 15 mai 2020, sera diffusé jusqu’au 20 mai 2021 .’Top Gun: Maverick ‘prévu pour le 24 juin 2020, sera présenté en première jusqu’au 2 juillet 2021.’Venom: Let There Be Carnage’ prévu pour le 2 octobre 2020, sera présenté en première jusqu’au 25 juin 2021: “ Wonder Woman 1984 ” prévu pour le 5 juin 2020, sortira jusqu’au 25 décembre 2020 aux États-Unis.