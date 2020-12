«L’été que nous vivons» est un substitut évident à «Palmiers dans la neige», un film dans lequel il se reflète dans pratiquement tout, à la fois le bon et surtout le mauvais. C’est ce qu’il veut et prétend être, ce qu’il essaie … mais finalement, ce n’est pas le cas. Car plus qu’une passion contenue dans un film, c’est un produit éclos dans la tête froide et calculatrice d’un spéculateur.

Comme celui-là, «L’été que nous vivons» est un mélodrame et / ou un drame romantique d’environ 120 minutes que l’on peut voir, juste comme ça. Un casting attractif, une musique explosive et un budget lâche, dans un luxe apparent qui finit par être quelque chose de bon et de mauvais à la fois: Eh bien, parce que c’est quelque chose qui s’apprécie sur le (grand) écran; mauvais, car il tend vers le confortable et la formule.

Et est-ce que «L’été que nous vivons» est un autre exercice de style évident avec le film classique nfulas qui reste, dans ce cas, dans le no man’s land. Une histoire conservatrice et pas du tout courageuse qui mise sur la sécurité et à travers les canaux habituels du genre, se contentant de languir avec une apparente solvabilité à ce point intermédiaire sans aucune personnalité où rien n’est passionné, et rien ne dérange.

En partie à cause d’un script qui semble coincé, à coups et à force, dans un conteneur de durée standard. Le sentiment, encore une fois, est celui d’une mini-série réduite à un film qui se retrouve avec l’envie de couvrir plus que les minutes de métrage le permettent, avec deux histoires développées en parallèle qui, au lieu de se nourrir l’une de l’autre, finissent par se gêner. l’un à l’autre.

Il y a le protagonisme inutile et flétri de Guiomar Puerta et Carlos Cuevas, arrachant l’air de Blanca Surez et Javier Rey, protagonistes de l’affiche mais pas d’un film qui finit par être plus de Pablo Molinero en raison de son romantisme épais. C’est la colère et non l’amour qui flotte dans un environnement surchargé qui invite peu à l’émotion ou à la vie.

Peu de choses ont été apprises de «The Bridges of Madison», un exemple idéal de mélodrame calme, adulte et émotionnel raconté en deux étapes. «L’été dans lequel nous vivons» est un apao calé sur une formule, et en tant que tel, il se sent mécanique, sans expression, étranger. Bien que cela ne devienne ni ennuyeux ni lourd, c’est frustrant dans la mesure où rien ne nous rattrape ou avec notre garde baissée.

Un beau plat, mais très peu nutritif et surtout, peu ou rien d’émotionnel. L’histoire du passé exigeait quelque chose de plus que le présent pour que nous puissions le sentir comme quelque chose de vivant ou de vécu; comme quelque chose qui peut susciter une certaine passion. Mais non, «L’été que nous vivons» n’est qu’un autre été que nous voyons passer, ainsi qu’une nouvelle occasion de vérifier que Javier Rey est plutôt calme.

Et bien sûr, à partir de cette base, pour l’instant, on ne comprend pas que les beaucoup plus charismatiques Blanca Surez et Pablo Molinero accordent plus d’attention à ceux-ci qu’à eux.

Par Juan Pairet Iglesias



@Wanchopex