La grande majorité d’entre nous connaissait Letitia Wright sous le nom de Shuri, la petite sœur de T’Challa dans Black Panther, mais pour le moment, elle est surtout connue pour être cette interprète controversée qui s’est opposée au vaccin contre le coronavirus. Et c’est qu’il y a quelques heures, l’actrice a interrogé sur les réseaux sociaux la véracité d’un vaccin qui est sur le point de circuler au Royaume-Uni et les utilisateurs de Twitter ne l’ont pas laissé passer.

À travers son compte personnel, qui pourrait être le prochain protagoniste de la franchise Black Panther, elle a partagé une vidéo de la chaîne On the Table sur YouTube, où le présentateur Tomi Arayomi expose son point de vue très mal informé sur les vaccins. en général. Mais, surtout, il souligne qu’il agira comme un agent contre le COVID-19.

Après avoir partagé l’audiovisuel, les critiques sur le réseau social de l’oiseau bleu n’ont pas attendu, à tel point que l’actrice a dû supprimer ladite publication et en configurer une autre dans laquelle elle s’est défendue des commentaires.

“Si vous ne vous contentez pas d’opinions populaires, mais posez et interrogez, et pensez par vous-même … alors vous êtes annulé.”

si vous ne vous conformez pas aux opinions populaires. mais posez des questions et pensez par vous-même… .vous êtes annulé 😂 – Letitia Wright (@letitiawright) 4 décembre 2020

Certains de ses abonnés ont répondu qu’elle devrait mieux se concentrer sur les avis médicaux officiels et ne pas la désinformer, ainsi que d’autres, avec des opinions qui n’ont aucune validité via des endroits comme YouTube. Wright a fait valoir les questions en déclarant qu’en fait, il passe également en revue les chaînes officielles et qu’en partageant la vidéo, il n’a pas publié sa propre opinion. Selon elle, elle a simplement partagé l’opinion d’une vidéo YouTube car elle la considère aussi valable que le consensus scientifique.

«Mon intention n’était de blesser personne, ma SEULE intention de publier la vidéo était qu’elle soulevait mes inquiétudes concernant ce que contient le vaccin et ce que nous mettons dans notre corps. Rien de plus”.

mon intention n’était de blesser personne, ma SEULE intention de publier la vidéo était qu’elle soulevait mes inquiétudes concernant ce que contient le vaccin et ce que nous mettons dans notre corps. Rien d’autre. – Letitia Wright (@letitiawright) 4 décembre 2020

En plus de la polémique, l’acteur Don Cheadle, avec qui il partage le générique des films Avengers, a également répondu à son message sur Twitter avec un “Bye Letitia …”, mais l’a ensuite supprimé. Bien que plus tard, l’acteur ne puisse s’empêcher de critiquer la vidéo que Wright avait partagée en premier lieu en assurant qu’il s’agissait d’une poubelle. «Chaque fois que je me suis arrêté pour écouter ce qu’il dit, cela semble fou et très foutu. Je ne défendrai jamais quiconque publie ça, mais je ne veux pas le jeter pour ça », a-t-il assuré.

Letitia Wright reprendra son rôle pour le prochain opus de Black Panther, qui reste dans l’incertitude de son argument après la mort de Chadwick Boseman. Certaines théories ont souligné que le mouvement naturel de Marvel sera de passer le manteau de la panthère directement à Shuri, la sœur du protagoniste et précisément le personnage de Wright.

Pour l’instant, la production avance et ils ont déjà engagé l’acteur mexicain Tenoch Huerta pour jouer le méchant de l’histoire. Plus de détails dans le lien suivant.

Luis Angel H Mora Ma lettre de Poudlard n’est jamais arrivée, alors j’ai concentré ma vie sur le cinéma. J’aime écrire, Harry Potter, Doctor Who et les soirées où je suis astrologue. John Williams et The Killers musicalisent le drame de ma vie.