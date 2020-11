L’étonnement motive le scientifique

Lorsqu’on lui demande si une étoile filante est simplement un objet d’étude intéressant ou aussi une raison de s’émerveiller, un homme en tenue sacerdotale approuve la codépendance entre les deux aspects: le scientifique et l’émotionnel. D’une part, il perçoit que connaître la science derrière le phénomène alimente l’étonnement, alors que «vous ne pouvez pas, vous ne voulez pas faire de science sans ce sentiment d’émerveillement». C’est ce que dit Guy Consolmagno, astronome jésuite et l’une des personnalités présentes dans le nouveau long métrage documentaire sur la plateforme Apple TV +. Boule de feu: visiteurs des mondes sombres, co-réalisé par le cinéaste vétéran Werner Herzog et le volcanologue Clive Oppenheimer, réconcilie des domaines et des branches de pensée souvent considérés comme exclusifs, tout en nous plongeant dans le sujet des météorites … ou, plus précisément, des fervents responsables de scruter, interpréter et admirer ses mystères.

Clive Oppenheimer et Werner Herzog ont déjà collaboré aux documentaires Encounters at the End of the World (2007) et Towards Hell (2016).

Les racines du projet

Initialement intitulé Boule de feu: visiteurs des mondes plus sombres, ce film émerge d’une prémisse fascinante: les météorites tombent constamment sur Terre, mais les plus grandes – en plus d’altérer les paysages – ont eu un impact substantiel sur diverses cultures à travers l’histoire humaine. Avec Oppenheimer dans le cadre et Herzog derrière la caméra, le public est guidé dans un voyage autour du monde, du Mexique aux îles du détroit de Torres (entre l’Australie et la Nouvelle-Guinée), en passant par les régions d’Europe et d’Asie, où les corps céleste ont laissé une marque indélébile.

L’idée du film, décernée à Clive Oppenheimer, dérivé de découvertes faites dans le point le plus méridional de la planète. Dans une interview exclusive avec Cinéma PREMIERE, également professeur à l’Université de Cambridge, nous raconte à quel point il était étonné de voir une collection d’aérosols découverte en Antarctique et plus tard abritée au sein du South Korean Polar Research Institute (KOPRI). “En discutant avec ces spécialistes des météorites, il m’est soudainement venu à l’esprit que c’était un autre sujet évident à discuter avec Werner”, explique le Britannique. «C’est un vaste sujet des sciences de la Terre, mais il implique en fait de nombreux aspects de la culture: comment les gens ont vu les cratères d’impact, ce que les différentes cultures trouvent dans la chute de pierres depuis l’espace, ce que signifient les comètes et étoiles filantes.

Pour sa part, Werner Herzog note que les travaux des chercheurs de KOPRI ont contribué à donner le ton souhaité à Fireball. Une vidéo présentant des explorateurs de cet institut, qui a été incluse dans le film documentaire, enregistre le moment où ils trouvent un énorme fragment de météorite dans la zone de glace bleue de l’Antarctique. «Ce scientifique sort de l’hélicoptère, hurle et tombe, en extase complète et gigantesque», commente le célèbre cinéaste allemand, décrivant la scène. «Nous avons dit: ‘C’est l’ambiance de notre film, l’extase, le sens de l’émerveillement, de la curiosité. Toutes ces choses doivent être plus présentes que la science pure.

Herzog et Oppenheimer se sont également rendus en Antarctique pendant le tournage de Fireball. Là, ce dernier a trouvé le plus gros fragment de météorite de la saison.

L’étonnement motive le scientifique

La diffusion de la bande la plus récente d’Herzog n’est pas simplement un discours académique explicatif, ni l’aura sensationnelle de plusieurs productions hollywoodiennes, où la question des météorites est subordonnée à la série. L’objectif de Fireball est “d’entrer dans l’âme des êtres humains”, selon le documentariste, pour lequel l’accent est mis sur les témoins de croyances ou de spécialités différentes, qui expriment des expériences, des connaissances et des réflexions individuelles, mais montrent sans aucun doute un trait en général: la passion.

«Le film dissipe toute idée selon laquelle les scientifiques sont des observateurs sans passion. Ils sont vraiment passionnés d’essayer de comprendre le cosmos et je pense que nous le voyons dans chacune de nos conversations », nous dit Oppenheimer. «Il s’agit de la merveille du cosmos, de la joie de la science, et je pense que nous le voyons pendant le film. Être scientifique, [puedo decir que] ce qui vous motive, c’est la curiosité, la curiosité du monde. Il s’agit d’obtenir des données que vous souhaitez séparer de toutes les manières possibles pour voir quel message peut y être caché. Je pense que la curiosité, l’émerveillement, ce sont les choses qui motivent vraiment les scientifiques et nous sommes passionnés par ce que nous faisons.

Au cours du film, le volcanologue de 56 ans est l’intervieweur chargé de dialoguer avec des personnalités passionnées telles que le professeur d’histoire et de philosophie des sciences Simon Schaffer, qui donne des qualités symboliques aux aérolithes, et le guitariste de jazz Jon Larsen, qui Il est également un scientifique amateur qui a publié des livres sur les micrométéorites et la poussière cosmique. «Sa façon de parler n’est jamais condescendante, il est vraiment curieux», explique Herzog à propos d’Oppenheimer, qu’il qualifie d’hôte cool que «vous ne voyez pas normalement dans les documentaires».

Clive Oppenheimer, s’entretenant avec Mark Willman et Joanna Bulger, observe l’observatoire astronomique Pan-STARRS à Hawaï.

Beauté et dualité

Sur l’interférence des corps célestes dans la culture, Fireball aborde des problèmes tels que la «pierre noire» en Arabie saoudite, une relique islamique à partir de laquelle la ville de La Mecque a été construite, ou la météorite d’Ensisheim, en France, qui en le XVe siècle était considéré comme un signe divin qui approuvait la puissance de Maximilien I de Habsbourg. De même, les investigations du film ont conduit à l’exploration de la dualité des aérolithes; par exemple, c’est dans l’état du Rajasthan, en Inde, où un cratère de 3,5 kilomètres abrite un temple dédié à Shiva, une divinité hindoue dont le rôle divin – détruire et renouveler – s’étend aux pierres qui pénètrent l’atmosphère terrestre.

Suivant cette ligne, le Mexique abrite le cratère de Chicxulub, originaire d’une immense météorite à laquelle les théoriciens attribuent l’extinction des dinosaures, ainsi que l’introduction de facteurs météorologiques qui ont conduit à une nouvelle vie, y compris des ancêtres humains. “Je pense qu’à tous les niveaux, on voit la fin des trois quarts des espèces dans l’impact d’il y a 65 millions d’années, mais on assiste aussi à une résurgence, un renouveau, qui nous atteint et les mammifères”, nous dit Clive. Oppenheimer, qui avec Herzog a exploré les cénotes du Yucatan, générés par cet astéroïde de plus de onze kilomètres de diamètre et que les Mayas ont assumé comme des portails vers le monde souterrain.

Cependant, le documentaire choisit également d’exalter la beauté intimidante qui imprègne la chute d’un météoroïde ou d’un cratère d’impact. Les images d’archives offrent une variété de perspectives autour du moment exact où un corps céleste a illuminé le ciel russe en février 2013, avant d’avoir un impact à 80 kilomètres de la ville de Tcheliabinsk. D’autre part, des prises de vues aériennes hypnotiques capturent le cratère Wolfe Creek en Australie, qui aurait pris naissance il y a moins de 120 000 ans. En arrière-plan, on entend un arrangement d’Ave Maria orchestré par le Néerlandais Ernst Reijseger, musicien en chef de Werner Herzog et que l’Allemand considère comme «« une pièce très importante [en Fireball] configurer certains états d’esprit que nous montrons dans nos images ».

Le cratère Wolfe Creek a un diamètre de 875 mètres.

Boule de feu: visiteurs des mondes sombres, co-réalisé par Werner Herzog et Clive Oppenheimer, est disponible sur la plateforme de streaming Apple TV + depuis le 13 novembre.

Toño Guzmán J’ai une très mauvaise mémoire. Par solidarité avec mes souvenirs, je choisis de me perdre aussi. De préférence dans une salle de cinéma.