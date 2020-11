Pour certains un dieu, pour d’autres un agresseur, mais ce sur quoi tout le monde s’accorde, c’est l’héritage que Diego Maradona a laissé dans l’histoire du football, un sport qui pleure maintenant la mort de ladite star ce 25 novembre, en raison d’un arrêt cardio-respiratoire. Donc, pour vous souvenir de sa carrière légendaire de football, vous pouvez voir des séries et des films de Maradona qui ont raconté à la fois sa vie et son parcours sur les courts.

Avant de se rappeler que Diego Armando Maradona Franco a brillé sur le foot-ball depuis son enfance grâce à ses compétences très inhabituelles avec le ballon, pour lesquelles à l’âge de 15 ans il a fait ses débuts en Première Division avec l’équipe Argentino Juniors en 1976, plus tard Il rejoindra les équipes de Boca Juniors, Newell’s Old Boys, Barcelone, Naples et Séville. L’un de ses moments clés de sa carrière a été de remporter la Coupe du monde avec l’Argentine lors du tournoi de 1986 au Mexique.

Bien qu’il soit devenu une idole pour adultes et enfants, il s’est également fait connaître pour ses scandales liés à ses toxicomanies, ses soirées, ses maladies dérivées de sa vie d’excès et de ses opinions sur divers sujets qui ils ont déclenché la fureur de nombreuses personnes dans le monde, le considérant non pas comme un dieu, mais comme quelqu’un d’agressif envers les autres.

Ainsi, avec une grande habileté dans le football et une vie pleine de controverses, le monde du cinéma et de la télévision a dépeint son histoire dans différents projets de documentaires et de films qui ont donné différentes perspectives sur la star du sport:

‘Maradona, la main de Dieu”Le jour où Maradona a rencontré Gardel”Amando a Maradona”Diego Maradona”Maradona de Kusturica”Maradonapoli’

En ce qui concerne les plateformes de streaming, la série et les films de Maradona sont également arrivés, comme la série documentaire Netflix “ Maradona in Sinaloa ” créée par le réalisateur. Angus MacQueen, dans lequel pendant sept épisodes, il raconte son temps en tant que directeur technique de Los Dorados, l’équipe de Culiacán, qui a laissé plus de controverse que les résultats sur les marqueurs.

Aussi, la plate-forme du grand N, allait faire le film ‘Ça a été la main de Dieu’, sous la direction de Paolo Sorrentino, Malheureusement, Maradona a poursuivi le projet parce qu’il n’avait pas donné la permission d’utiliser son image, laissant incertain si elle sera produite ou sera oubliée.

De son côté, Amazon Prime Video prévoit de présenter en première la série biographique approuvée par l’ancien footballeur, «Maradona: Blessed Dream», qui raconte les différentes étapes de la vie de l’attaquant. Son casting est composé de Nicolás Goldschmidt, Nazareno Casero, Juan Palomino, Mercedes Morán, Rita Cortese, Pepe Monje, Claudio Rissi, Laura Esquivel, Julieta Cardinali, Leonardo Sbaraglia, Peter Lanzani, Marcelo Mazzarello, Darío Grandinetti et Nicolás Furtado; Cependant, il n’a pas été lancé en octobre comme prévu initialement, mais a été modifié jusqu’en 2021.