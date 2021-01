L’histoire de l’arrivée de la télévision couleur au Mexique commence avec un Mexicain. Malgré les tentatives de nombreux pays pour apporter l’image couleur aux foyers du monde entier, c’est un Mexicain qui a eu le génie de créer la technologie qui rendrait ce rêve possible.

Guillermo González Camarena était l’éminent ingénieur mexicain qui est associé chaque fois que l’histoire de la télévision couleur est discutée dans notre pays. Né à Jalisco, l’homme de Guadalajara se préoccupe des inventions technologiques depuis son enfance. À sept ans, il installait déjà son premier émetteur radio et à 12 ans il a même monté une petite radio amateur.

Lorsque l’invention de la télévision est apparue dans le monde entier, Camarena a immédiatement manifesté le souci de l’amener au Mexique. Mais en plus de cela, il a également insisté pour que les images soient fidèles aux couleurs capturées par l’œil humain. Alors que d’autres pays ont emboîté le pas avec des tentatives infructueuses et des systèmes extrêmement complexes et coûteux, Camarena a réussi à réunir les fonds nécessaires pour y parvenir.

Guillermo González Camarena, figure clé de l’histoire de la télévision couleur au Mexique.

Au début, j’ai expérimenté des pièces cassées et des pièces détachées que d’autres appareils n’utilisaient plus. Cependant, il s’est rendu compte plus tard qu’il avait besoin d’investir dans de nouveaux équipements qui dépassaient ses possibilités budgétaires. Déterminé à atteindre ses objectifs, Camarena s’est même aventuré dans la composition musicale et c’est grâce aux redevances de l’une de ses chansons les plus réussies qu’il a pu réunir les fonds nécessaires à la réalisation de son projet.

En 1940, il crée le système de champs trichromatiques séquentiels à la surprise de sa famille, de ses amis et de quelques connaissances qui ne le voient que comme un savant fou déterminé à construire des choses impossibles. Les premières personnes qui ont pu voir des images en mouvement et en couleur ont été les membres de sa famille, qui ont soudainement vu l’invention fonctionner dans leur salon.

À 23 ans, il réussit à faire breveter son invention aux États-Unis et le monde entier reconnut que son système était extrêmement moins complexe et moins cher que ceux qui apparaissaient presque en même temps dans d’autres parties du monde.

Grâce à ses réalisations, Guillermo est devenu une figure de proue des débuts de l’industrie du divertissement dans le pays. Cependant, avant l’arrivée de la télévision couleur dans notre pays, il était aussi l’un des pionniers qui ont même rendu possible l’arrivée de la télévision au Mexique.

Salvador Novo

Dans les années 40, le gouvernement mexicain a demandé au directeur de l’Institut national des beaux-arts de former une commission d’experts qui étudierait l’industrie de la télévision à l’étranger. Ainsi, Salvador Novo a étudié la partie culturelle, tandis que Camarena s’est occupé des détails techniques.

Pendant son séjour au Royaume-Uni, aux États-Unis et en France, Camarena a compris que le Mexique avait tout ce qu’il fallait pour égaler la technologie et le fonctionnement des industries de ces pays. Il ne faudrait qu’une petite incitation financière du gouvernement pour que cela soit possible. Guillermo avait alors déjà un brevet pour la télévision couleur, sa participation était donc cruciale pour le développement des télécommunications au Mexique.

La télévision est arrivée au Mexique à la fin des années 40, mais a commencé ses premières émissions en 1950. Camarena a fait des alliances avec divers investisseurs qui l’ont aidée à promouvoir la distribution de télévision couleur à bas prix. Il a même fondé sa propre usine de télévision avec une telle technologie et ceux-ci ont été exportés dans de nombreux autres pays.

C’est en 1963 que la télévision couleur commence à envoyer son signal au Mexique via une chaîne ouverte. Ce n’était plus un signal de test ou des expériences, mais une chaîne commerciale. La première transmission a été faite le 21 janvier 1963 sur Channel 5 avec le programme Paraíso infantil, qui était diffusé tous les samedis à partir de cette date.

Paradis des enfants (1963)

Au fil des ans, la programmation couleur s’est développée et finalement une partie est venue directement de l’étranger. Au cours de ses premières années, les émissions Escaparate 360, Los Thunderbirds et les émissions spéciales du gouvernement comme le reportage du président Gustavo Díaz Ordaz, faisaient également partie de la couleur quotidienne à la télévision.

Quant aux émissions internationales, les premières étaient le lancement en direct du navire Mercury IX, ou encore les images des funérailles de John F. Kennedy, assassiné en 1963; et même les moments du couronnement du pape Paul VI ont été reçus au Mexique.

En 1965, lorsque la télévision couleur a cessé d’être une nouveauté et a commencé à devenir la norme, Guillermo González Camarena est mort dans un accident de voiture. À seulement 48 ans, l’ingénieur de Guadalajara a quitté ce monde, mais en laissant derrière lui un héritage qui résonne encore aujourd’hui.

Son système, aussi simple et bon marché qu’il était, a été la première impulsion de l’histoire pour la télévision et le divertissement tels que nous les connaissons à ce jour, à être même possible.

Guillermo Gonzalez Camarena histoire de la télévision Télévision couleur tv



Luis Angel H Mora Ma lettre de Poudlard n’est jamais arrivée, alors j’ai concentré ma vie sur le cinéma. J’aime écrire, Harry Potter, Doctor Who et les soirées où je suis astrologue. John Williams et The Killers musicalisent le drame de ma vie.