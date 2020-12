L’une des figures les plus emblématiques de l’histoire de la musique a été celle de John Lennon. Le leader et fondateur des Beatles était en charge d’orchestrer un héritage musical qui à ce jour a un caractère intemporel. Parmi plusieurs de ses contributions musicales intéressantes, il y a cette chanson qui porte le nom de “Strawberry Fields Forever”, qui a une histoire d’origine intéressante, à cause des chansons qu’il a faites avec le groupe, c’était sa préférée. Voici l’inspiration derrière ce classique musical.

Les paroles de “Strawberry Fields Forever” ont été inspirées par une ferme boisée appelée Champ de fraises -aucun champ- situé au 16 Beaconsfield Street dans la banlieue de Liverpool à Woolton. Il s’avère que le domaine appartient à l’Armée du Salut où un orphelinat a eu lieu pendant plusieurs décennies et a maintenant été démoli. Pendant son enfance, John Lennon faisait le tour de cet endroit pour jouer avec ses deux amis d’enfance: Pete Shotton et Ivan Vaughan. On sait même qu’à cette époque, le musicien aimait se rendre aux fêtes qui se déroulaient chaque été sur le terrain de Strawberry Field. «Dès que nous pouvions entendre le début du groupe de l’Armée du Salut, John sautait et criait ‘Mimi, allez. Nous allons être en retard », a déclaré la tante de Lennon, Mimi (via BBC).

Déjà à l’âge adulte, ces souvenirs d’enfance ont assailli l’artiste emblématique à l’automne 1966. À cette époque, Lennon s’était installé à Almería, en Espagne, pour tourner le film How I Won the War (1967) du cinéaste Richard Lester. Selon Diario de León, Lennon était en Espagne du 19 septembre au 6 novembre 1966, filmant le film et en même temps composant la chanson “Strawberry Fields Forever”, bien qu’avec une idée complètement différente de ce que le produit final. «Nous sommes allés à Almería et Il m’a fallu six semaines pour écrire la chanson. Je n’ai pas arrêté d’écrire tout au long du tournage. J’ai une cassette originale d’elle quelque part, de la façon dont elle sonnait avant qu’elle ne devienne la chanson au son psychédélique qu’elle a fini par être., m’a dit.

Après son séjour en Espagne, le chanteur est retourné à Londres et a décidé de travailler pleinement et de manière beaucoup plus sérieuse sur “Strawberry Fields Forever” avec Paul McCartney, George Harrison et Ringo Starr. Ainsi, en février 1967, la chanson thème sortit en double single face A avec la chanson de Paul McCartney “Penny Lane”. Les années ont donné à la chanson une place de reconnaissance mondiale et elle est déjà considérée comme l’un des meilleurs enregistrements du groupe.

Vous pouvez jeter un œil à l’origine de “Strawberry Fields Forever” ci-dessous via le canal Today I Found Out:

A noter que la chanson a croisé la culture populaire et même le groupe Les fabuleuses Cadillac ont leur propre version de “Strawberry Fields Forever” en collaboration avec Debbie Harry par Blondie. Il existe également une reprise de Jim Sturgess et Joe Anderson qui faisait partie du film Across the Universe (2007). Plusieurs artistes ont même couvert les leurs comme Noel Gallagher, The Runaways, Gwen Stefani, The Bee Gees, Cyndi Lauper, The Shadows et plus encore.

Selon le portail Rolling Stone, Lennon considérait “Strawberry Fields Forever” comme sa plus grande réussite avec les Beatles. «La chanson, un kaléidoscope de son surréaliste, a été la première piste enregistrée pour le Lonely Hearts Club Band du sergent Pepper (bien qu’elle soit sortie en single). Les paroles sont un regard nostalgique sur l’enfance de Lennon à Liverpool et une expression de sa propre fierté. “. Concernant les paroles, le musicien et compositeur a déclaré: «La deuxième ligne dit:« Je pense que personne n’est dans mon arbre ». Eh bien, ce que j’essayais de dire dans ce sens, c’est: ‘Personne ne semble être aussi à la mode que moi, donc je dois être fou ou génie‘”.

Enfin, la chanson “Strawberry Fields Forever” a également servi d’inspiration pour le mémorial appelé Champs de fraises, situé dans la zone centrale de Central Park à New York, en mémoire de John Lennon, assassiné, aux abords du célèbre parc, par Mark David Chapman le 8 décembre 1980.

