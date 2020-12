Cette capsule sur le film Maquia: L’histoire d’un amour éternel (2018), de Mari Okada, a été initialement diffusée dans le cadre du Podcaston de 24 heures pour le 26e anniversaire de Cine PREMIERE en octobre 2020.

La scénariste prolifique Mari Okada a construit un portefeuille impressionnant sur plus de deux décennies d’expérience dans le monde de l’anime, étant responsable de l’écriture des décors de séries telles que Toradora!, Hanasaku Iroha, anohana: The Flower We Saw That Day u Ou Maidens in Your Savage Season, ainsi que les scripts de films comme L’hymne du cœur (2015), Her Blue Sky (2019) ou A Whisker Away (2020).

Après avoir travaillé avec Okada pendant plusieurs années, Kenji Horikawa, fondateur et président du studio PA Works, a remarqué, comme plusieurs de ses collègues, la clarté dans la vision de l’écrivain, tant au niveau de la construction intrigue de l’histoire, ainsi que le ton, les personnages et l’univers dans lesquels ils évoluent. Ainsi, la productrice a convaincu la scénariste d’écrire et de réaliser son premier long métrage. Le concept était simple: créer «un anime 100% Mari Okada».

Situé dans un monde fantastique détaillé, Maquia: L’histoire de l’amour éternel met en vedette une jeune femme solitaire dont le clan cesse de vieillir physiquement pendant l’adolescence, ce qui lui permet de vivre des centaines d’années. Une nuit fatidique, l’armée humaine envahit ce paisible village isolé à la recherche du secret de l’immortalité. En conséquence, Maquia perd sa maison et la plupart de ses amis dans le massacre, mais pendant son évasion, elle rencontre un bébé humain abandonné au milieu de la forêt. Contre tous les enseignements de son peuple, qui lui demandait de ne jamais se rapporter à ceux qu’elle est destinée à voir naître, grandir et disparaître de sa vie, Maquia décide de l’adopter et de l’aimer comme son propre enfant, espérant enfin avoir un enfant. famille dont vous pouvez enfin vous sentir partie.

Mari Okada n’a pas eu une enfance ou une jeunesse heureuse et tout au long de son travail, elle a décidé de confronter ce passé amer d’une manière que très peu oseraient ou auraient l’habileté de matérialiser. Ces années où sa personnalité introvertie, sa pannonie et son auto-isolement l’ont isolé du monde sont un noyau important de plusieurs de ses protagonistes et Maquia ne fait pas exception. Mais l’ajout le plus important de ce film est son apparente réconciliation avec le concept de maternité.

Dans son autobiographie From Truant to Anime Screenwriter: My Path to ‘Anohana’ et ‘The Anthem of the Heart’, Okada décrit plusieurs chapitres douloureux de sa relation avec sa mère, qui, à l’occasion, frustrée par son incapacité à élever un Une fille si ennuyeuse, elle a pris un couteau de la cuisine et a essayé en vain de la blesser.

Contrairement aux figures maternelles stéréotypées chargées d’amour inconditionnel et de soutien que nous voyons habituellement dans les animes, Okada a présenté à travers son travail un recueil fascinant de matriarches imparfaites, qui, lors d’une première lecture, pourraient sembler jouer même des rôles antagonistes, mais Le souci authentique de l’écrivain n’a jamais été de juger ou de condamner ses actes, mais d’essayer de les comprendre et, pour la première fois à Maquia, un souffle de pardon et de réconciliation est entrevu, à travers le voyage d’une adolescente vers une mère célibataire, qui nous offre une leçon sur toute la joie, la souffrance et les regrets qui découlent de l’établissement de relations avec des personnes que nous aimons non seulement parce que nous le devrions, mais parce que nous le choisissons.

En fin de compte, le seul souhait de Maquia est de devenir la meilleure mère possible pour Ariel et nous la voyons constamment aux prises avec des doutes et de l’anxiété quant à ses capacités à être la figure maternelle qu’il mérite.

Une histoire d’amour maternel, au milieu d’une spirale de tragédie et de perte, qui vous émeut aux larmes. Parce que quand Mari Okada voudra vous faire pleurer, elle le fera sûrement.

