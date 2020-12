Le règne animal regorge de rivalités, mais aux yeux des humains, aucune n’a été aussi mémorable que celle du chat et de la souris. Ses premiers enregistrements datent de l’Égypte ancienne, lorsque le nombre élevé de rongeurs qui traquaient les cultures attirait un grand nombre de chats dans la nature, ce qui a conduit à leur domestication et à leur ascension en tant qu’animal sacré dans cette culture ancienne. Les temps ont changé et bien que le confort du monde d’aujourd’hui ait réduit les hostilités entre les deux espèces, l’adversité reste ferme dans l’imaginaire collectif. Une idée honorée à ce jour par Tom & Jerry, découvrez sa vraie histoire ici.

Le spectacle a été créé en 1940 par William Hanna et Joseph Barbera, deux des plus grands génies de l’histoire de l’animation, qui faisaient alors leurs premiers pas dans les rangs de la MGM et qui cherchaient un projet qui sortirait leur département du marasme créatif en celui qui était. La vraie histoire de Tom et Jerry est née de l’idée d’un chat et d’une souris se poursuivant jusqu’à ce qu’ils soient épuisés n’était pas très attrayante pour le producteur Fred Quimby, qui leur a quand même donné une chance: il a autorisé un seul court métrage qui s’appellerait Puss Gets les bottes.

Le duo, alors intitulé Jasper et Jinx, a été très bien accueilli par le public et la critique, et a même obtenu sa première des 13 nominations aux Oscars. Il n’a pas gagné, mais au fil du temps, il accumulerait sept statuettes qui feraient de lui le premier gagnant de la liste des finalistes du meilleur court métrage d’animation, aux côtés des mythiques Symphonies idiotes de Walt Disney.

Le studio a rapidement commandé plus de projets et a commencé une recherche de nouveaux noms grâce à un concours interne. Les gagnants étaient Tom et Jerry pour plusieurs raisons: “Tom” est une expression utilisée pour désigner un chat mâle; Le nom du couple correspond à celui d’une boisson de Noël et est également un vieil argot britannique pour un comportement destructeur. Cette dernière est une caractéristique qui les a accompagnés tout au long de leur histoire et qui les a entraînés dans la polémique pendant 80 ans d’existence.

La controverse de la véritable histoire de Tom et Jerry

Tom & Jerry est l’une des séries animées les plus controversées de tous les temps, à la fois pour ses stéréotypes raciaux et pour ses fortes doses de violence. Pour pallier le premier de ces problèmes, diverses mesures modernes ont été prises: des changements dans la voix de Mammy Two Shoes – le personnage de la femme de chambre noire qui habite la maison – pour qu’elle ait un accent moins afro-américain, la censure de certains épisodes en la télévision et les légendes sur des plateformes comme Amazon Prime Video qui préviennent que les courts métrages présentés sont le produit d’un autre contexte.

Le second conflit, celui de la violence, a été plus difficile à résoudre pour les nouvelles sensibilités, puisque la prémisse de l’histoire repose presque entièrement sur l’agressivité, résultat direct du monde connu de ses créateurs. Ils ont tous deux grandi parmi des immigrants – Hanna venait d’une famille irlandaise américaine; Barbera vivait dans le quartier italien de New York -; leurs familles ont fait face à la crise de la Grande Dépression et ont été témoins de la montée du fascisme qui a conduit à la Seconde Guerre mondiale. Cela a fait de Tom & Jerry un titre extrêmement attractif pour les adultes, qui le considéraient comme une catharsis: une échappatoire pour affronter la dureté du monde quotidien avec humour, tout en ressentant la tranquillité qui, quels que soient les dégâts, les personnages vedettes revenaient toujours pour une nouvelle poursuite. C’était un concept unique dans une industrie dominée par la pureté de Disney et la folie de Looney Tunes.

Ironiquement, cette vision s’est perdue au fil des ans. Maintenant que le monde est devenu plus violent, ce chat et cette souris ont été étiquetés toxiques pour leur normalisation de l’agressivité. L’acte d’accusation a été parodié à mort par Tomy et Daly sur Les Simpsons, et a même atteint l’un de ses plus hauts niveaux en 2016, lorsqu’un responsable du gouvernement égyptien a déclaré lors d’une conférence à l’Université du Caire que Tom & Jerry était responsable. des hostilités dans ce pays: «Il capture hilarante la violence et envoie le message que je peux frapper et faire exploser avec des explosifs. Cela lui donne un aspect naturel », a-t-il déclaré.

Méchants ou frères?

Bien que les enfants apprennent de l’imitation et qu’il est vrai que le monde n’a pas besoin de plus de violence normalisée, des études ont montré que des animations de ce type n’influencent pas le comportement des enfants car ils sont conscients que ces personnages n’appartiennent pas au monde réel. Le vice-président de Warner Bros. Animation de la série Jay Bastian a même déclaré à Bleeding Cool que le succès du chat et de la souris est que «la plupart pensent que Tom veut manger Jerry, [pero] ils sont comme des frères. Oui, ils s’énervent et aiment se maltraiter, mais cela n’arrive-t-il pas avec tous les frères et sœurs? Ils sont les premiers à se frapper, mais ils seront aussi les premiers à se défendre en cas de problème ».

La polémique promet de se poursuivre en mars 2021 avec Tom & Jerry, le 15e long métrage de son histoire, mais seulement le deuxième avec une première de film (voir la bande-annonce ici). Il s’agit également du premier hybride d’action réelle de l’histoire de l’animation et mettra en vedette des performances stellaires de Chloë Grace Moretz, Michael Peña, Ken Jeong, Rob Delany, Jordan Bolger et Pallavi Sharda. Le film nous présentera une jeune employée d’hôtel qui, désespérée de la présence d’une souris, se tourne vers un chat comme son meilleur allié. Nous savons tous ce qui va suivre: persécutions, attaques et nombreux débats sur l’impact de ces types de projets.

Résisteront-ils à l’épreuve du temps? Se pourrait-il que la valeur de Tom & Jerry réside dans le fait que les deux ont appris à coexister au-delà de leurs différences? Il y a peut-être quelque chose à cela. Il se peut que derrière chaque casserole et explosion, nous trouvions simplement deux espèces adverses devenues inséparables.

