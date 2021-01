Le prochain film du réalisateur Edgar Wright continue de créer des attentes parmi le public, puisque c’est le retour du cinéaste après 3 ans d’absence dans le septième art, malheureusement ses fans ont dû attendre un peu plus longtemps que prévu car son lancement était retardé par la pandémie de Covid-19, afin que l’intérêt pour le long métrage ne disparaisse pas, une nouvelle photo de «Last Night in Soho» a été publiée.

Auparavant, quelques images des protagonistes et des coulisses avaient été publiées, quelques mois après son lancement, le magazine Empire a publié une nouvelle image où Eloïse apparaît, jouée par l’actrice Thomasin McKenzie avec son nez saignant, tout en regardant d’un coin pour voir quelque chose hors de l’écran.

Pour le même média qui a publié la nouvelle photo de ‘Last Night in Soho’, le réalisateur Edgar Wright a évoqué le travail de Mckenzie, une actrice devenue célèbre pour son rôle principal dans ‘Jojo Rabbit’. “Elle est géniale. Elle est si jeune et fragile que le film va être deux fois plus effrayant”, a déclaré le cinéaste.

Le synopsis officiel se lit comme suit: “En 2019, Eloise (Thomasin McKenzie), une jeune femme du pays, vient à Londres pour poursuivre sa passion pour le design de mode. Les choses ne vont pas très bien. Pendant ce temps, en 1965, la chanteuse Sandy ( Anya Taylor-Joy) découvre de la même manière que les rues soi-disant pavées d’or de la grande ville sont pleines de fissures qui peuvent vous engloutir. “

“ Last Night in Soho ” sortira en salles le 23 avril 2021, bien que l’on ne sache pas s’il sera également disponible en streaming comme d’autres productions, et comportera des performances de McKenzie, Anya Taylor-Joy, Matt Smith, James Phelps, Oliver Phelps, Ansel Elgort, Synnøve Karlsen, Jessie Mei Li, Rita Tushingham, entre autres.