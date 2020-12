Lily James (‘War and Peace’) et Sebastian Stan (‘Falcon and the Winter Soldier’) finalisent les négociations pour donner vie à Pamela Anderson et Tommy Lee dans une mini-série entièrement dirigée par Craig Gillespie, responsable du remake de ‘Noche effrayant ‘,’ L’heure décisive ‘,’ Yo, Tonya ‘ou cette’ Cruella ‘avec Emma Stone dont on ne sait toujours pas si Disney sera présentée en première dans les salles ou en streaming.

La série, sous le titre de «Pam et Tommy», composé d’un total de huit épisodes qui plongent dans la relation tumultueuse entre la star de «Baywatch» et le batteur de Mtley Cre, y compris, bien sûr, tout ce qui concerne la célèbre VHS de leur lune de miel.

Rob Siegel («The Fighter», «The Founder») a été chargé de développer et d’écrire cette production pour Point Grey Pictures, Limelight Pictures et Annapurna Pictures, dont le tournage est prévu au printemps prochain.

Seth Rogen, Evan Goldberg, Dylan Sellers, Dave Franco, Sue Naegle et Megan Ellison en seront les producteurs, Rogen se réservant également un petit rôle devant les caméras: celui responsable du vol et du filtrage de la célèbre VHS susmentionnée.

Bien que Deadline ne mentionne rien à ce sujet, il est prévu que la distribution internationale «Pam et Tommy» Il est produit par Star, la nouvelle marque de contenu de divertissement qui fera partie de Disney + à partir du 23 février 2021, date de son lancement au moins en Europe.

Une sorte de Hulu pour les étrangers pour héberger du contenu pour adultes et sous-produits produit par les studios de création de Disney tels que Disney Television Studios, FX, 20th Century Studios, 20th Television, et probablement Hulu lui-même.